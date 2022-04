Red Dead Online: un leak suggerisce content in arrivo

Un nuovo leak di Red Dead Online ha dato ai fan della modalità online Red Dead Redemption 2 un barlume di speranza che Rockstar Games non abbia ancora finito con il gioco. GTA 6 è attualmente in fase di sviluppo, con la maggior parte di Rockstar concentrata su di esso. Oltre a GTA 6, un numero considerevole di sviluppatori continua a lavorare su GTA Online, e poi ci sono vari team satellite che lavorano su varie cose, come Red Dead Online. Questo è ciò che ci è stato detto almeno attraverso la vite. Se c’è un team apprezzabile che sta ancora lavorando su Red Dead Online, deve lavorare su qualcosa di enorme perché non c’è stato nulla da mostrare da un po’ di tempo. “Save Red Dead Online” ha avuto tendenza su Twitter numerose volte quest’anno a causa della continua mancanza di supporto da parte di Rockstar. Detto questo, all’inizio di questa settimana, i fan hanno finalmente ricevuto un nuovo aggiornamento, ma non aveva nient’altro che alcuni miglioramenti della sicurezza per i giocatori PC, o almeno così pensavamo. Nascoste nei file dell’aggiornamento ci sono alcune stringhe interessanti. Tutto ciò che è stato aggiunto al titolo dopo il lancio è più o meno trapelato in anticipo, grazie ai file del gioco. Poiché Rockstar Games lavora su nuovi contenuti per il gioco, vengono aggiunti nuovi file al gioco, che a loro volta suggeriscono tale contenuto. Il suddetto aggiornamento, sebbene apparentemente innocente a livello di superficie, in realtà ha aggiunto alcuni nuovi file interessanti. In particolare, i nuovi file includono riferimenti al fruscio e una missione che lo coinvolge, nessuno dei quali è attualmente nel gioco. Al momento, è difficile sapere cosa dovrebbe e non dovrebbe essere fatto di questi file poiché potrebbero essere residui di contenuti tagliati. Il gioco è disponibile su Xbox One, PlayStation 4, PC e Google Stadia.