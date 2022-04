Earth Defense Force 6: il gioco arriva ad agosto

Finalmente abbiamo la data di uscita ufficiale per il sesto capitolo dello spin-off di Earth Defense Force 6 (dopo ben 6 mesi di attesa dall’ultimo trailer) sviluppato da Sandlot. Il gioco arriverà ufficialmente il 25 agosto su PlayStation 4 e PlayStation 5 in Giappone, mentre nel resto del mondo si dovrà sfortunatamente aspettare che vengano confermate le versioni localizzate. Del gioco saranno rilasciate due edizioni: la Standard Edition da 8.980 yen (circa 65 €) e la Deluxe Edition da 12.100 yen (circa 88 €) che includerà al suo interno il Season Pass e altri bonus non ancora svelati. Coloro che pre-ordineranno il gioco otterranno l’equipaggiamento di supporto “Reverse Core N-Type” mentre con le prime copie del gioco potremo ricevere i palloni esca ispirati alle VTuber Ookami Mio, Shirakami Fubuki e Nakiri Ayame. Inoltre, Gli utenti che acquistano la versione PlayStation 4 potranno eseguire l’aggiornamento alla versione PlayStation 5 ed entrambe le versioni supportano il multiplayer multipiattaforma fino a quattro giocatori. La versione PlayStation 5 sarà giocabile con una risoluzione 4K. Le copie in prima stampa del gioco includeranno esche di Hololive Virtual YouTuber Ookami Mio, Shirakami Fubuki e Nakiri Ayame. Un’esca è un pallone che funge da esca per attirare l’attenzione del nemico. Purtroppo ci toccherà aspettare un po’ di tempo prima di poter mettere le mani su Earth Defense Force 6, ma siamo sicuri che l’attesa ne varrà assolutamente la pena.