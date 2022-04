Games With Gold: annunciati i giochi di maggio

Microsoft ha annunciato i Games With Gold che saranno disponibili a maggio nel servizio Xbox Live Gold su Xbox One e Xbox Series X/S.

Potrete unire flipper e platform in Yoku’s Island Express e risolvere enigmi allenando la mente in The Inner World – The Last Wind Monk. E per la lineup classica tramite la retrocompatibilità, potrete correre attraverso le onde in Hydro Thunder Hurricane e divertiti in Viva Piñata Party Animals.

I membri di Xbox Live Gold avranno accesso a questi giochi per un periodo di tempo limitato come parte di Games with Gold, così come i membri di Xbox Game Pass Ultimate, che riceveranno tutti i vantaggi di Gold più l’accesso a oltre 100 giochi con il Game Pass.

Questi i titoli e il periodo in cui sarà possibile scaricarli:

Yoku’s Island Express : Dal 1 al 31 maggio

: Dal 1 al 31 maggio The Inner World – The Last Wind Monk : dal 16 maggio al 15 giugno

: dal 16 maggio al 15 giugno Hydro Thunder Hurricane : dal 1 al 15 maggio

: dal 1 al 15 maggio Viva Piñata Party Animals: dal 16 al 31 maggio

Qui sotto potete vedere il video pubblicato sui canali social Xbox che mostra i giochi che saranno presenti tra i Games With Gold di maggio. Per quanto riguarda invece l’altro abbonamento, ovvero Xbox Game Pass, questi sono i titoli che sono andati ad aggiungersi in questa seconda metà del mese.