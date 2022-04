Skull & Bones: novità in arrivo a breve

Ieri vi avevamo mostrato un leak del gameplay della versione beta di Skull & Bones, titolo a tema pirati in sviluppo da parte di Ubisoft. Forse cogliendo la palla al balzo, lo studio sussidiario di Singapore ha deciso di far sapere sui propri profili social di “tenere gli occhi lungo l’orizzonte”.

Insieme al messaggio, che potete vedere qui sotto, il video di una nave che cavalca i mari, e la frase “stay tuned” (rimanete sintonizzati). A breve dunque verrà dunque mostrato ufficialmente qualcosa relativo al gioco: non si hanno altre informazioni in merito, e non ci resta dunque che attendere.

Ricordiamo infine che dal briefing fiscale trimestrale di febbraio, Ubisoft aveva fatto sapere che alcuni dei suoi titoli più attesi, Skull & Bones, Avatar Frontiers of Pandora e Mario + Rabbids: Sparks of Hope usciranno entro aprile 2023.