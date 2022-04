Red Dead Redemption 3: compaiono i primi leak

Secondo un nuovo rumor, Red Dead Redemption 3 è in fase di sviluppo, ma manca ancora qualche anno al rilascio. L’aspettativa attuale è che la prossima versione di Rockstar Games sarà GTA 6. Quello che verrà dopo questo è meno ovvio, ma la scommessa sicura è Red Dead Redemption 3 data la cadenza che Rockstar Games ha sviluppato passando tra le due serie. Un terzo gioco della serie è inevitabile, ma non è ovvio quando potrebbe essere rilasciato perché non sappiamo cosa uscirà GTA 6. A tal fine, un nuovo rumor afferma di sapere quando uscirà il western, o almeno quando Rockstar Games punterà a rilasciare il gioco. La voce arriva dal professor Turkmen, un utente di Twitter che ha coltivato un seguito piuttosto ampio sulla piattaforma dei social media, anche se non per una pletora di voci e scoop. Secondo l’utente Twitter, il gioco è provvisoriamente previsto per una versione 2026, tuttavia, c’è la possibilità che possa essere spostato al 2025. La voce non dice perché il gioco potrebbe essere spostato avanti. Il leaker aggiunge che l’uscita di GTA 6 è prevista per il 2023, qualcosa che hanno suggerito anche altre voci recenti. Se questo è il caso, il 2025 o anche il 2026 sembra una rapida inversione di tendenza per uno studio che notoriamente si prende il suo tempo. Cinque anni in particolare hanno separato i due giochi più recenti dello studio: GTA 5 (2013) e Red Dead Redemption 2 (2018). Passare da cinque anni a tre anni sarebbe inaspettato, soprattutto perché i giochi diventano sempre più difficili da realizzare a causa delle politiche sul lavoro da casa, dei problemi di assunzione e della crescente ambizione. Detto questo, per quel che vale, abbiamo sentito dire da un paio d’anni che Take-Two Interactive ha esercitato pressioni su Rockstar Games per rilasciare i giochi a un ritmo più veloce di quanto non sia stato.