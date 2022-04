Valheim: nuovo aggiornamento sulle Mistlands

Il grande aggiornamento di Valheim, ovvero il bioma delle Mistlands, è ancora programmato per il rilascio a un certo punto quest’anno e, prima del suo rilascio, abbiamo ancora un’altra anteprima di ciò che verrà mostrato. Parte di quell’anteprima consisteva in schermate che mostravano diverse strutture lasciate da coloro che un tempo abitavano le nebbie, mentre un’altra presa in giro suggeriva una creatura su cui Iron Gate Studio sta lavorando. Tuttavia, le Mistlands non hanno ancora una data di rilascio, quindi non è chiaro quando esattamente i giocatori potranno vedere questa nuova creatura per intero a meno che non venga rivelata prima del lancio dell’aggiornamento. Mentre le anticipazioni per l’aggiornamento di Valheim’s Mistlands hanno effettivamente mostrato sguardi reali alle creature e agli equipaggiamenti che verranno aggiunti in seguito, questa particolare presa in giro non è stata una di quelle volte. Iron Gate ha semplicemente affermato che oltre al coniglio mostrato in precedenza intorno a Pasqua, c’è qualcos’altro in lavorazione, ma qualunque cosa sia, è meglio lasciare una sorpresa, a quanto pare.

“Non preoccuparti però, la lepre sarà nelle nebbie tutto l’anno, non solo a Pasqua!” ha detto Iron Gate prima di prendere in giro qualunque sia la prossima creatura. “Oltre alla lepre, abbiamo anche lavorato per creare un altro tipo di abitanti per le Mistlands, anche se vorremmo tenerli una sorpresa per te ancora per un po’. Quello che possiamo dire, tuttavia, è che pensiamo saranno qualcosa di cui molti di voi sono stati curiosi!”

Recentemente, Valheim ha raggiunto ben 10 milioni di copie acquistate su Steam, un traguardo sicuramente notevole per la compagnia.