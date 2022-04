Sifu: aggiunte varie difficoltà selezionabili

Sappiamo che l’impegnativo picchiaduro di kung fu dello sviluppatore Sloclap, ovvero Sifu, avrebbe ricevuto impostazioni di difficoltà molto richieste per un po’ di tempo. Ebbene ora, in seguito al rilascio di una nuova tabella di marcia dei contenuti all’inizio di questa settimana, Sloclap ha offerto uno sguardo più da vicino su come funzioneranno quando arriveranno in un nuovo aggiornamento martedì prossimo, 3 maggio. Come abbiamo appreso all’inizio di questa settimana, i nuovi livelli di difficoltà di Sifu saranno disponibili in tre versioni: Studente, Discepolo e Maestro. L’ultimo trailer di anteprima di Sloclap scompone ogni impostazione in modo un po’ più dettagliato.

Il discepolo, ad esempio, offrirà la “classica esperienza Sifu”, ed è l’opzione per coloro che vogliono continuare a giocare come è ora.

Studente, tuttavia, è progettato per coloro che desiderano una guida leggermente più facile. Renderà l’esperienza “più indulgente ma comunque impegnativa”, aumentando la salute del giocatore, rendendo l’invecchiamento più indulgente e introducendo nemici più deboli con un’IA meno aggressiva che utilizzano combo semplificate.