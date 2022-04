Phil Spencer: “è un bel momento per Xbox”

Microsoft ha recentemente tenuto il suo incontro trimestrale sui guadagni, e il capo di Xbox Phil Spencer ha fatto sapere sui suoi profili social di come sia un buon momento per Xbox.

Ha anche ringraziato altri dirigenti di alto livello all’interno di Microsoft come il CEO Satya Nadella per il loro feedback e supporto. Questa potrebbe non essere una rivelazione o un annuncio a sorpresa, ma è sicuramente un riconoscimento necessario per la crescita costante di Xbox negli ultimi due anni.

L’ultimo report sui guadagni di Microsoft ha rivelato infatti che la divisione giochi del colosso di Redmond ha visto una crescita del 6% anno dopo anno. Inoltre, è stato anche rivelato che Xbox Series X e Xbox Series S sono diventate leader in questo trimestre in molti mercati chiave in tutto il mondo. Con un afflusso costante di release di alto profilo (compresi i first-party) che usciranno su Xbox Game Pass nel prossimo futuro, sembra probabile che lo slancio di Microsoft possa andare avanti spedito.

Il tweet ricorda anche l’annuncio dello showcase Xbox & Bethesda, che si terrà il 12 giugno alle 22:00.

Qui sotto potete vedere il tweet di Phil Spencer.

Coming to the end of a good week. MS earnings were a nice moment for Xbox, it's always great to hear Amy and Satya talk about the progress. Followed by announce of the #XboxBethesda showcase. I just want to say thank you for all the feedback and support, very much appreciated.

— Phil Spencer (@XboxP3) April 29, 2022