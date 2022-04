The Quarry raggiunge la fase Gold

Lo sviluppo di The Quarry si è concluso. Ad annunciarlo Supermassive Games sui profili social, ufficializzando il raggiungimento del gold. Il gioco è dunque pronto ad essere consegnato, e gli sviluppatori fanno sapere di essere orgogliosi del proprio team.

Come scritto nel tweet che potete vedere qui sotto, in sei settimane i giocatori potranno raggiungere gli animatori di Hackett’s Quarry nel loro campo estivo: il gioco sarà infatti disponibile dal 10 giugno su Xbox Series X/S, PS4, PS5, PC e Xbox One.

#TheQuarry has officially gone GOLD and we're extremely proud of our team ❤️💽

In six weeks, we'll reach the Hackett's Quarry with @2K 🏕️ pic.twitter.com/qVWcjTG7mO

— Supermassive Games (@SuperMGames) April 29, 2022