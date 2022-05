Destiny 2: i Giochi dei Guardiani inizieranno il 3 maggio

I Giochi dei Guardiani, secondo quanto annunciato recentemente da Bungie torneranno in Destiny 2 il 3 maggio, offrendo alcune ricompense nuove e familiari come prima. Proprio come le precedenti versioni, si tratta di una competizione per dimostrare quale sia la classe superiore, mentre i giocatori guadagnano medaglioni e li depositano alla Torre. I medaglioni possono essere guadagnati da alcune attività e missioni.

Quelli di livello più basso possono essere ottenuti dai Colpi dell’Avanguardia, dalla playlist Quickplay del Crogiolo, dal Gambit e dalle attività nel Mondo del Trono. Per il livello superiore, dovrai partecipare a Segrete, raid, Prove di Osiride, Sopravvivenza e Campi di battaglia PsiOps alle difficoltà più alte. Due playlist saranno disponibili per i Giochi dei Guardiani: Allenamento e Competitiva, e sono ognuna disponibile in punti diversi:

Allenamento: Guadagna punteggi di allenamento. Disponibile martedì, mercoledì e giovedì.

Competitiva: Guadagna ricompense. Disponibile venerdì, sabato, domenica e lunedì.

Classificandoti in Bronzo, Argento, Oro o Platino, guadagnerai diversi buff per ogni playlist (insieme a Campi di Battaglia PsiOps). Man mano che si completano diverse attività, le torce possono essere sbloccate nella Torre, fornendo diverse ricompense e un bagliore sulla spalla destra del giocatore. Un bagliore sulla spalla sinistra si ottiene in base alla quantità di medaglioni che si depositano personalmente.