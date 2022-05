Star Wars Jedi Fallen Order 2: verrà lanciato nel 2023 e non sarà cross-gen?

EA ha confermato all’inizio di quest’anno che Respawn Entertainment stava lavorando a tre nuovi giochi di Star Wars, e uno tra questi dovrebbe essere il un sequel di Star Wars Jedi del 2019: Fallen Order, sebbene manchi tutt’ora un annuncio ufficiale per il gioco dagli sviluppatori. Nel mentre, alcuni nuovi, potenziali dettagli su di esso sono comunque emersi nel corso delle recenti ore

In un recente episodio del suo show GrubbSnax di Giant Bomb, il giornalista Jeff Grubb ha affermato che Star Wars Jedi: Fallen Order non sarà un titolo cross-gen, e uscirà solo per PS5, Xbox Serie X/S e PC. Questo sembra essere un modello per i prossimi giochi EA, molti dei quali sono stati segnalati come esclusivi per current-gen. Questo include giochi come il prossimo Dragon Age e il prossimo Need for Speed. Nel frattempo, il prossimo remake di Dead Space uscirà solo per PC e console current-gen.

Inoltre, Grubb afferma anche che Star Wars Jedi: Fallen Order è ora previsto per il lancio nel 2023. I rapporti precedenti avevano indicato che il gioco sarebbe stato lanciato nel quarto trimestre di quest’anno. Nel frattempo, il gioco sta anche per avere un nuovo sottotitolo, che non dovrebbe essere una sorpresa, quindi invece di essere chiamato Star Wars Jedi: Fallen Order 2, aspettatevi che la prima metà del nome sia seguita da un nuovo sottotitolo.