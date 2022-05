Annunciato Exo One per PS5 e PS4

Exo One dello sviluppatore Exbleative è una bellissima odissea spaziale che è stata rilasciata l’anno scorso su PC e console Xbox con ottime recensioni. A seguito del successo su queste piattaforme, lo sviluppatore ha ora annunciato che il gioco arriverà anche sulle piattaforme PlayStation.

La maggior parte del gameplay di Exo One ruota intorno al giocatore che vaga per i paesaggi pittoreschi e costruisce lo slancio mentre si imbarca in una ricerca attraverso lo spazio e il tempo. Molto simile alle sue ovvie ispirazioni come Journey, Exo One presta molta attenzione al suo stile artistico e alla musica, che culminano nel creare un’atmosfera distinta e inquietante per l’esperienza.

Le versioni PS4 e PS5 del gioco saranno anche co-pubblicate da All In! Games. Al momento è previsto per il 2022, e maggiori dettagli sulla data esatta arriveranno presto. Fino ad allora, rimanete sintonizzati per tutti gli aggiornamenti.