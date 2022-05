The Callisto Protocol: pubblicato un nuovo artwork, gameplay reveal imminente?

Sappiamo che Striking Distance sta attualmente lavorando pienamente allo sviluppo di The Callisto Protocol, progetto annunciato tanto tempo fa che prende ispirazione proprio da Dead Space. Secondo quanto svelato recentemente dalla compagnia, il titolo potrebbe essere mostrato a breve, almeno dal tweet pubblicato nel corso delle recenti ore. Innanzitutto, l’azienda ha pubblicato all’interno del cinguettio un artwork nuovo di zecca, all’interno del quale si può vedere una strana creatura, probabilmente uno dei nemici presenti nel gioco.

Detto ciò, ecco cosa viene riportato all’interno del post su Twitter:

Questo post è stato scritto direttamente da Glen A. Schofield, Game Director del gioco. Insomma, sembrerebbe che questione di poco tempo e potremo vedere finalmente in azione l’opera. Forse, The Callisto Protocol verrà mostrato ad uno degli eventi digitali previsti a giugno.

Going through some of the concept art from our incredibly talented art team for @callistothegame today. It's almost time to show you the real thing. Can't wait. pic.twitter.com/lHbxbQGndC

— Glen A. Schofield (@GlenSchofield) April 29, 2022