Xbox Game Pass: rumor su due titoli sorprendenti

Con EA Play offerto come parte degli abbonamenti Xbox Game Pass Ultimate, le versioni di EA hanno spesso trovato la loro strada nel catalogo di giochi offerti dal servizio di abbonamento di Microsoft non molto tempo dopo il lancio. Non sorprende che altre due delle versioni più recenti dell’azienda saranno dirette al servizio abbastanza presto. Battlefield 2042 e FIFA 22, infatti, sembrano entrambi sulla strada per arrivare sul servizio. Sebbene non sia stato fatto un annuncio per nessuno dei due giochi, le pagine dell’Xbox Store per entrambi i simboli Game Pass sportivi. Ovviamente, fino a quando non verrà fatto un annuncio ufficiale, questo dovrebbe essere preso con le pinze, ma come accennato in precedenza, grazie all’inclusione di EA Play negli abbonamenti Xbox Game Pass Ultimate, non sarebbe affatto sorprendente se questo ha finito per accadere. La domanda sembra essere “quando” piuttosto che “se”, anche se c’è la possibilità che EA finisca per fare annunci sullo stesso non molto da ora. Battlefield 2042 in particolare, che sta lottando e sta vedendo continui cali nella sua base di giocatori sempre più delusa, potrebbe davvero fare con la spinta che sicuramente arriverebbe con la disponibilità su Game Pass. In ogni caso, speriamo di saperne di più abbastanza presto, quindi resta sintonizzato per ulteriori aggiornamenti.