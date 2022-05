Clash of Clans: arriva la skin Regina Minatrice

Dopo il grande aggiornamento in cui è stato annunciato il nuovo evento esclusivo di Clash of Clans, le capitali dei clan hanno in serbo un’altra sorpresa, ed è nientemeno che una nuova skin dedicata per la Regina degli Arcieri: la Regina Minatrice. Si tratta di un campione basato sui minatori, e il suo metodo d’attacco consiste nel scagliare tre bombe in linea retta in direzione d’arco con una decente velocità d’attacco. Ovviamente, visto che è una skin, si tratta di una truppa attaccante da distanza, pertanto bisognerà difenderla molto bene per evitare che faccia una brutta fine in prima fila. Eccelle specialmente nell’abbattere edifici, poiché l’area ad effetto delle esplosioni si propaga in più direzioni e copre maggiore distanza. Sarà in grado di attaccare sia unità volanti che terrestri, quindi starà a voi capire come usarla bene durante gli attacchi contro i clan nemici. Come ogni strategia utilizzata per la Regina degli Arcieri, in poche parole, dovrete applicarla anche in questo contesto, usandola come attaccante dietro i campioni più resistenti come il Re dei Barbari. Clash of Clans è sempre pieno di novità e sorprese con cui stupire la propria community, e non vediamo l’ora di vedere quando arriverà il nuovo aggiornamento di Supercell nel gioco.