Embracer Group acquisisce Crystal Dynamics, Eidos-Montréal e IP storiche come Tomb Raider per 300 milioni di dollari

Tramite l’utente Twitter @Wario64 è arrivata la notizia che Embracer Group ha stipulato un accordo per acquisire gli studi Crystal Dynamics, Eidos-Montréal, Square Enix Montréal e un catalogo di IP tra cui Tomb Raider, Deus Ex, Thief, Legacy of Kain e più di 50 giochi arretrati da Square Enix Holdings. Il prezzo totale di acquisto per gli studi e la proprietà intellettuale ammonta a $ 300 milioni in contanti e senza debiti, da pagare per intero alla chiusura.

L’anno scorso la società ha acquisito Gearbox, sviluppatore di Borderlands, per un massimo di 1,4 miliardi di dollari e nel 2020 ha acquistato Sabre, sviluppatore di port di World War Z e Witcher 3, con un accordo che potrebbe salire a 525 milioni di dollari. Di seguito la dichiarazione del co-fondatore e CEO di Embracer Group Lars Wingefors di Embracer Group:

Siamo entusiasti di accogliere questi studi nel gruppo Embracer. Riconosciamo la fantastica proprietà intellettuale, il talento creativo di livello mondiale e il track record di eccellenza che è stato dimostrato più e più volte negli ultimi decenni. È stato un grande piacere incontrare i team di leadership e discutere i piani futuri su come realizzare le loro ambizioni e diventare una parte importante di Embracer.



Mentre Phil Rogers, CEO di Square Enix America ed Europa, ha affermato:

Embracer è il segreto meglio custodito nei giochi: un’enorme raccolta decentralizzata di imprenditori di cui siamo entusiasti di entrare a far parte oggi. È la soluzione perfetta per le nostre ambizioni: realizzare giochi di alta qualità, con persone fantastiche, in modo sostenibile e far crescere i nostri franchise esistenti alle loro migliori versioni di sempre. Embracer ci consente di stringere nuove partnership su tutti i media per massimizzare il potenziale dei nostri franchise e vivere i nostri sogni di creare intrattenimento straordinario.

