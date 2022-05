Nintendo Switch: previsto un calo del 10% delle vendite a causa dei vincoli di fornitura

La carenza globale di semiconduttori e i vincoli di fornitura sono stati un ostacolo per tutto l’hardware sul mercato per un paio d’anni a questo punto e gli effetti di questi problemi si fanno ancora sentire. Ad esempio, si starebbe assistendo a un calo delle vendite per Nintendo Switch causato dalle circostanze.

Secondo un report pubblicato da Nikkei, Nintendo prevede un calo del 10% delle vendite di Switch per l’anno fiscale 2022 per un totale di circa 20 milioni di vendite nel periodo. Questo è in calo rispetto ai 23 milioni dell’anno precedente, che a sua volta era in calo rispetto agli oltre 28 milioni di unità dell’anno precedente.

Secondo il rapporto, la continua carenza globale di semiconduttori e i problemi della catena di approvvigionamento, esacerbati dai blocchi forzati da COVID in Cina e dall’interruzione delle catene di approvvigionamento a causa dell’invasione russa dell’Ucraina, hanno portato la console a non vendere quanto previsto, con Nintendo incapace di produrre tutto l’hardware come inizialmente previsto. Infatti, secondo il rapporto, se il lockdown a Shanghai, dovesse persistere, le vendite per l’anno fiscale potrebbero addirittura scendere sotto i 20 milioni.

All’inizio di quest’anno, Nintendo ha riferito che Switch aveva venduto oltre 103 milioni di unità in tutto il mondo, rendendola la console domestica più venduta dell’azienda fino ad oggi e il secondo hardware di gioco più venduto, secondo solo al Nintendo DS.

Secondo il presidente Shuntaro Furukawa, Nintendo Switch è ancora “solo nel mezzo del suo ciclo di vita”, quindi l’azienda giapponese si aspetta chiaramente che il suo slancio delle vendite continuerà fortemente per qualche tempo a venire. La recente uscita del titolo sportivo di Nintendo ne è la prova. Resta da vedere in che misura ciò sia influenzato dai persistenti problemi di approvvigionamento.