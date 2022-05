The Initiative continuerà a lavorare con Crystal Dinamics

Microsoft e lo sviluppatore The Initiative hanno annunciato a settembre 2021 che avrebbe collaborato con Crystal Dynamics e che i due studi avrebbero lavorato come co-sviluppatori nel prossimo revival di Perfect Dark. Tramite The Initiative ha dichiarato, tramite Twitter, che l’accordo continuerà ad essere onorato una volta che l’acquisizione da parte di Embracer Group sarà completa. Di seguito la dichiarazione:

I nostri team hanno fatto grandi progressi nella costruzione di Perfect Dark insieme come partner di co-sviluppo e continueremo questo lavoro con loro nel prossimo capitolo.

Il gruppo Embracer ha recentemente annunciato che acquisirà la maggioranza delle attività di Square Enix al di fuori del Giappone. In particolare, sta acquisendo Crystal Dynamics, Eidos Montreal e Square Enix Montreal e IP come Tomb Raider, Deus Ex, Legacy of Kain e altri in un accordo del valore di 300 milioni di dollari. C’è molto da disfare lì così com’è, e una delle tante cose da considerare sono i progetti di Crystal Dynamics, più specificamente, Perfect Dark.

All’inizio di quest’anno, i rapporti affermavano che la partnership di The Initiative con Crystal Dynamics era stata resa necessaria da problemi interni a The Initiative, che includevano un’ondata di partenze veloci e furiose, con quasi la metà del team di sviluppo principale del gioco avrebbe lasciato lo studio. Secondo le ultime indiscrezioni, del podcast di The Xbox Era di marzo su Perfect Dark, il titolo dovrebbe uscire nel 2023 o nel 2024:

Perfect Dark potrebbe uscire nel 2023, potrebbe facilmente uscire nel 2024, ma penso che probabilmente otterremo Avowed, probabilmente avremo Perfect Dark, a quel punto avranno quasi cinque anni interi di sviluppo. Passeranno sicuramente molto tempo su Starfield, probabilmente trascorreranno molto tempo su Redfall e Forza Motorsport 8, ma poi avranno molto spazio per parlare, poi arriverà il 2023, e i giochi di cui parlano saranno probabilmente i giochi che riceverai nel 2023, mi aspetto di ottenere il gameplay di Perfect Dark e cose del genere a quel punto.