AI The Somnium Files: mostrati nuovi contenuti

Spike Chunsoft ha rilasciato nuove informazioni e screenshot per AI The Somnium Files – nirvanA Initiative, il suo titolo investigativo a tema cyber che introduce le due storie del gioco, nuovi elementi di indagine e nuovi personaggi.

Storia

Una storia dove il presente e il passato si incrociano. Una storia raccontata da due prospettive.

La storia si apre con il ritrovamento della metà sinistra del corpo di una vittima del serial killer Half Body avvenuti sei anni fa. Ancora più bizzarro, il corpo non mostra segni di decomposizione. Mizuki cerca l’assistenza di Ryuki, l’agente un tempo assegnato agli omicidi seriali.

La storia di Mizuki: il presente



Questa storia è raccontata dal punto di vista di Mizuki, un agente ABIS appena nominato. Guidata da un misterioso messaggio, è lei che scopre la metà sinistra del corpo. Per risolvere il caso, cerca Ryuki.

La storia di Ryuki: il passato



Qui vediamo la storia del serial killer Half Body dal punto di vista di Ryuki. L’indagine inizia quando solo la metà destra di un corpo appare improvvisamente in uno studio durante un game show. Anche Mizuki appare qui come una ragazza di 12 anni.

Nuovi elementi di indagine

Il gioco si compone di due parti: Investigation e Somnium. Durante Investigation, la storia si svolge mentre i giocatori navigano nel mondo reale, esaminano scene del crimine e conducono interviste con sospetti e testimoni. Qui l’obiettivo è raccogliere informazioni e raccogliere prove.

I principali protagonisti Mizuki e Ryuki hanno entrambi una protesi all’occhio sinistro. Questa protesi o “AI-Ball” è dotata di intelligenza artificiale avanzata, oltre a funzioni visive come raggi X, termografia e visione notturna che possono aiutarli a scoprire indizi. Mizuki e Ryuki hanno usato l’IA-Ball per vedere segretamente cosa c’è dietro un muro o all’interno di una scatola chiusa e persino i cambiamenti della temperatura corporea; cosa impossibile ad occhio nudo. Per il sequel, le nuove funzioni di AI-Ball includono “Wink Psync”, ” Virtual Reality ” e “Truth Reenactment”.

Wink Psync



Quando la conversazione produce scarsi risultati, Wink Psync consente agli agenti di leggere facilmente i pensieri degli altri. Wink Psync mostra ricordi forti come sogni per rivelare le bugie e le preoccupazioni di altre parti.

Realta virtuale



Con la realtà virtuale, gli agenti utilizzano uno spazio virtuale ricreato per raccogliere indizi. Lo spazio virtuale include informazioni scansionate da raggi X e immagini termiche. Cambiando modalità, è possibile applicare viste speciali a un intero spazio per l’indagine. L’uso della realtà virtuale implica anche la risoluzione di enigmi o codici posizionati su una scena.

Truth Reenactment



Quando vengono raccolti abbastanza indizi nella realtà virtuale, il gioco passa a Truth Reenactment. Durante la revisione del flusso di un incidente, vengono applicati indizi alle domande emerse, per chiarire la verità. Se la verità può essere rivelata senza contraddizione, gli agenti saranno in grado di vedere una rievocazione visiva dell’incidente.

AI The Somnium Files – nirvanA Initiative uscirà per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (Steam, Microsoft Store) il 23 giugno in Giappone e il 24 giugno in Nord America ed Europa.