Square Enix spiega i motivi dietro la vendita degli studi occidentali e delle IP

Dopo l’ annuncio dell’acquisto da parte di Embracer Group di Square Enix Montreal, Crystal Dynamics ed Eidos Montreal per 300 milioni di dollari, Square Enix ha svelato i motivi della vendita. Yosuke Matsuda, Presidente e Direttore Rappresentante, in un recente comunicato stampa ha affermato:

La transazione aiuterà la società ad adattarsi ai cambiamenti in atto nell’ambiente economico globale stabilendo un’allocazione più efficiente delle risorse, che aumenterà il valore aziendale accelerando la crescita nelle attività principali dell’azienda nel settore dell’intrattenimento digitale. Ci consente inoltre di avviare nuove attività e andare avanti con investimenti in campi tra cui block chain, intelligenza artificiale e cloud. La mossa si basa sulla politica di ottimizzazione della struttura aziendale che la Società ha definito nell’ambito della strategia aziendale a medio termine svelata il 13 maggio 2021.

Questo è in linea con la società che sta intensificando i suoi piani per gli NFT quest’anno.

Matsuda è stato precedentemente criticato da alcuni nel settore dei giochi per una lettera di Capodanno in cui esprimeva l’entusiasmo dell’azienda per le tendenze emergenti e si impegnava a realizzare giochi blockchain e NFT. Nella lettera, il presidente ha affermato di ritenere che i giochi blockchain abbiano il potenziale per consentire una crescita del gioco autosufficiente spingendo il concetto di giocare per guadagnare.

Gli sviluppatori della società saranno formati da Square Enix External Studios, Square Enix Collective e i suoi studi giapponesi. Continuerà anche a pubblicare franchise come Life is Strange , Outriders di People Can Fly e Just Cause di Avalanche Studios. Pertanto, l’acquisizione di Embracer Group dovrebbe essere finalizzata entro il secondo trimestre dell’anno finanziario 2022/2023. Insieme a IP come Tomb Raider, Deus Ex, Legacy of Kain, Thief e così via, possiederà anche un catalogo arretrato di oltre 50 titoli. Nel frattempo, aziende come The Initiative, sviluppatore di Perfect Dark, continueranno a lavorare con Crystal Dynamics anche dopo l’accordo.