Genshin Impact: la versione 2.7 è posticipata di tre settimane, rumor

Come di certo ricorderete, di recente la MiHoYo (Hoyoverse) ha annullato il live stream special 2.7 di Genshin Impact posticipando la data per il nuovo aggiornamento. Questo è accaduto come conseguenza degli ultimi eventi causati in Cina dalla nuova ondata di Covid, dove la maggior parte della popolazione sperimenta un nuovo lockdown.

Secondo un nuovo post di Lumie, l’ aggiornamento Genshin Impact 2.7 è stato ritardato di tre settimane. Va notato che MiHoYo non aveva fornito alcuna informazione ufficiale su quando arriverà l’aggiornamento del gioco, e molti hanno pensato che fosse stato ritardato a tempo indeterminato. Il leaker esorta i fan a essere rispettosi in questi tempi, poiché quasi tutti sono delusi dal ritardo dell’aggiornamento 2.7. La patch includeva uno dei personaggi più attesi del gioco, Yelan.

L’ultimo live special si è tenuto a marzo presentando l’aggiornamento 2.6 intitolato Zephyr of the Violet Garden. La patch aggiunge Kamisato Ayato, un nuovo personaggio a cinque stelle e fratello di Ayaka, come nuovo personaggio. Come previsto, i banner di questa versione saranno tre: nella prima fase troviamo Ayato e Venti mentre nella seconda sarà disponibile solo Ayaka. Tra le novità del prossimo aggiornamento troviamo la nuova regione The Chasm, una nuova area sotterranea brulicante di nemici come mostri e Fatui e che sembra ispirata ai titoli souls like. Sarà presente un nuovo boss, il Ruin Serpent, e un pericolo misterioso, proveniente dall’Abisso, attende i Travelers. Sarà disponibile anche una nuova Archon Quest e il Festival di Inazuma, denominato Magnificent Irodori Festival, che offre una serie di attività, dalla fotografia al duello. Il completamento di tutte le sfide permette di ottenere il personaggio a quattro stelle Xingqiu.

Ricordiamo sempre di prendere queste informazioni con cautela fin quando non saranno pubblicate notizie ufficiali. Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store), mobile e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.