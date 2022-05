The Gunk: disponibile ora anche su Steam

Pubblicato in precedenza per il Microsoft Store, il titolo di azione e avventura 3D di Image and Form Games, The Gunk è finalmente disponibile per i giocatori PC su Steam. È attualmente disponibile anche per Xbox One e Xbox Series X|S insieme a Game Pass.

Il rilascio di The Gunk su Steam coincide con il nuovo aggiornamento della modalità foto. Come suggerisce il nome, consente ai giocatori di scattare foto durante il gioco. Puoi anche modificare le foto, cambiare il campo visivo, l’esposizione, la profondità di campo e altre impostazioni aggiungendo filtri come Cartoon, Seppia, Noir e così via. Il protagonista Rani può anche essere regolato in diverse pose ed espressioni facciali in base alle proprie preferenze.

Altre caratteristiche includono il supporto per lingue come cinese semplificato, russo, giapponese e portoghese brasiliano. Per quanto riguarda l’eventuale aggiunta di nuove funzionalità o contenuti al gioco, dovremo attendere maggiori dettagli.