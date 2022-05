Farm Manager 2022 Recensione: le difficili scelte di un manager aziendale

Farm Manager 2022, il simulatore gestionale di Cleversan Software ed Ultimate Games, permette di vivere un’esperienza unica nella vostra personale fattoria aziendale. Di solito quando si pensa a un simulatore gestionale che riguarda la vita in una fattoria, si pensa immediatamente a Farming Simulator. Per costruire una fattoria è necessario, non solo saper gestire le finanze, ma anche trovare pronte soluzioni efficaci ai problemi e agli incidenti che sono provocati dai macchinari e dalle condizioni metereologiche. Il gioco fornisce gli strumenti necessari e primari per realizzare un complesso basato sulla vita in campagna e sulle attività di una vera e propria fattoria, che servono per avviare gli affari e l’economia basilari.

Costruire una fattoria con poche risorse

Il titolo presenta diverse modalità per permettere anche ai neofiti della serie di apprendere i comandi base e gli obbiettivi minimi richiesti in ogni singola sezione. Fin dal Tutorial il giocatore viene guidato nelle singole scelte, per iniziare l’attività e per migliorarla senza mai sforare il budget a disposizione. La modalità Campagna mette alla prova gli insegnamenti appresi durante il Tutorial: i giocatori devono comportarsi come dei Manager e aver capacità decisionali, non solo nello scegliere le attività e i macchinari migliori per l’azienda, ma anche per assumere i lavoratori che ne saranno parte integrante. Seguendo passo dopo passo i suggerimenti dell’azienda è possibile costruire un complesso stabile e che permette di ottenere i giusti guadagni nel tempo. La modalità Scenario è pensata per i più esperti che vogliono mettere alla prova le loro capacità in situazioni differenti. Vengono messe a disposizione dei giocatori diverse situazioni, ognuna con una tematica differente, dove è necessario raggiungere degli obbiettivi standard per ottenere stabilità e guadagno per la propria Fattoria. Infine la modalità Libera permette ai giocatori di scegliere il metodo che preferiscono per realizzare e organizzare inizialmente l’azienda. Avremo così delle fattorie che si dedicano ad attività economiche per le finanze iniziali, come l’apicoltura, o altre che diventano veri e propri complessi industriali per produrre cibi come la pasta, la carne, i formaggi e altro. In questa modalità è possibile personalizzare le impostazioni per la simulazione: da una parte abbiamo una difficoltà Facile, dove viene messo a disposizione il salario e il budget massimo, ed è quindi possibile ampliare la proprietà nel modo desiderato; dall’altra troviamo una situazione Estrema, dove si potrà fare affidamento solo su un budget limitato. In questi casi i giocatori saranno costretti a tirare fuori tutto il loro buonsenso per scegliere le attività che possono rendere di più spendendo il meno possibile.

Farm Manager 2022: un simulatore adatto a qualsiasi giocatore ma…

Farm Manager 2022 non richiede molte capacità di concentrazione durante il gameplay non solo per la semplicità dei controlli che permettono ai giocatori di interagire al minimo con l’ambiente di gioco, ma anche per la presenza di menù intuitivi, semplici e molto facili da utilizzare. Al loro interno è possibile trovare tutte le funzioni principali che servono per gestire le attività e realizzare gli edifici e le costruzioni necessarie; permettono di accedere automaticamente alle emergenze in corso e trovare la soluzione adatta ad ogni singolo problema legato ai vari incidenti causati dalle condizioni climatiche avverse o semplicemente di natura domestica. I giocatori possono controllare la situazione sia dei lavoratori che della fattoria aziendale, attraverso apposite schede e grafici. In questo modo si possono tenere d’occhio le Entrate e le Uscite o semplicemente il tasso di gradimento lavorativo dei lavoratori. Per migliorare l’angolazione della visuale basta semplicemente muovere R3 per ruotare la telecamera, mentre se si utilizza L2 o R2 è possibile aumentare o diminuire lo zoom e in questo modo avere maggiori dettagli di una singola zona o vedere l’intera panoramica dell’area aziendale. Premendo il tasto L3 è possibile modificare la velocità dei processi e mettere anche in pausa il gioco, scegliendo le operazioni da svolgere così da iniziare a costruire contemporaneamente i lavori. Muovendo il tasto è possibile selezionare gli edifici. Con Options si accede al Pannello di Gioco che permette, tra le altre opzioni, di salvare o caricare la partita oppure di uscire.

…che presenta una grafica molto semplice!

In Farm Manager 2022 il gameplay è, tranne che per le fasi iniziali, poco coinvolgente poiché per la maggior parte del tempo è necessario soltanto supervisionare la situazione e intervenire dove è necessario facendosi aiutare anche dal pannello dei suggerimenti che guida il giocatore in modo automatico alla soluzione del problema. La grafica mi ha lasciato molto perplesso, perché sebbene sia stato fatto un discreto lavoro per quanto riguarda la realizzazione degli edifici, non è possibile certamente dire lo stesso per i personaggi. Per quanto riguarda gli edifici, inizialmente sembrano realizzati con molta cura, ma soprattutto durante il periodo invernale, quando c’è molta neve, la presenza di texture non perfette è assai evidente. I personaggi, sia esseri umani che animali, sembrano realizzati invece con molto semplicità: nel primo caso, a causa del limite dello zoom, non è possibile visualizzarli in 3D, rendendo i personaggi solo dei pupazzi stilizzati. Mancano parecchi dettagli e l’unica cosa aggiunta per dare realismo è la presenza dell’ombra. Inoltre, anche le foto dei personaggi sembrano realizzate con semplicità e superficialità. Nel secondo caso (gli animali), in alcuni momenti le texture delle ali degli uccelli creano dei bug facendoli somigliare a dei pipistrelli, mentre in altri, quando la velocità è al massimo, è facile confonderli con delle foglie portate via dal vento. I movimenti, in entrambi i casi, sono ripetitivi e non c’è nessuna interazione: anche quando avviene una collisione, gli animali continuano a seguire il percorso designato. Questo perché i movimenti sono stati impostati come loop: in pratica seguono sempre lo stesso percorso! Abbastanza buono è il cambiamento delle stagioni, riconoscibili dal cambio di colore del terreno e della vegetazione, e delle condizioni metereologiche. Durante il gameplay, a parte il bug delle ali degli uccelli, ho riscontrato pochi difetti: il frame rate si è quasi sempre mantenuto stabile. Durante una delle partite, mentre utilizzavo la massima velocità ed erano in fase di realizzazione più edifici e e con tante attività in esecuzione, il gameplay si è bloccato costringendomi a uscire dal titolo e rientrare per ricominciare. Non è stato possibile neanche salvare. Purtroppo bisogna far notare che nella selezione manuale dei menù non sempre si riesce a premere in tempo il tasto triangolo per accedere alla sottosezione desiderata. In alcuni casi servono più tentativi per poter entrare.

PIATTAFORME: PS4, PS5, XBOX ONE, XBOX SERIES X/S, PC

SVILUPPATORE: CLEVERSAN SOFTWARE

PUBBLISHER: ULTIMATE GAMES

Farm Manager 2022 è un simulatore gestionale dove i giocatori dovranno gestire, in qualità di Manager, una proprietà acquistata dall’azienda per trasformarla in un complesso che porti non soltanto lavoro, ma anche benefici. Sotto la guida di un assistente e partendo da un budget standard, sotto cui non si dovrà mai scendere, sarà possibile scegliere passo per passo le attività e le persone migliori per sfruttare al massimo il terreno. I giocatori possono scegliere tra diverse modalità che mettono alla prova le loro competenze e il loro buonsenso nella gestione degli affari. Il titolo non presenta un gameplay coinvolgente, anzi, è piuttosto monotono e in alcuni casi sono presenti dei bug grafici e dei difetti di frame rate che, nonostante tutto, resta stabile. Il gioco non richiede molta capacità di concentrazione poiché, quando sono presenti dei problemi, l’I.A. avverte immediatamente il giocatore tramite un segnale risolvendo facilmente il problema. L’IP non rende bene la simulazione della vera vita in una fattoria e alle difficoltà che si devono affrontare per ottenere anche il minimo come guadagno. Il titolo ha margini di miglioramento soprattutto nella grafica, per quanto riguarda i personaggi e gli oggetti inanimati come gli edifici, e nel gameplay, rendendolo meno automatizzato e più coinvolgente.