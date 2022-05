Stray: il gioco è stato posticipato all’estate 2022

Gli appassionati di gatti dovranno aspettare ancora un po’ per mettere mani su Stray. Infatti, il simulatore felino dello sviluppatore BlueTwelve Studio non verrà rilasciato all’inizio del 2022 come precedentemente annunciato. L’uscita è prevista per quest’estate. Sony ha condiviso la notizia del ritardo in un tweet individuato da The Verge. “Rilascio dell’estate 2022”, dice il video che accompagna il messaggio.

🐈 Stray

🎤 We Are OFK

🐑 Cult of the Lamb These are just three of the can't-miss indies coming soon to PlayStation. Discover more at https://t.co/u40zhqkUoy pic.twitter.com/fkYbz7MoRl

— PlayStation (@PlayStation) April 28, 2022