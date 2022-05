Play4Share: è ora il turno di Gran Turismo 7

L’iniziativa social di PlayStation, #Play4Share questo mese rivolge il suo sguardo ad un nuovo titolo.

Dopo il mese appena terminato dedicato ad Horizon Forbidden West, la compagnia di Sony ha chiesto ai giocatori, per il mese in arrivo, di usare la funzione SHARE delle loro console PlayStation è ritagliare dei momenti magici all’interno del nuovo titolo racing di casa Sony Interactive Entertaintment, Gran Turismo 7.

Il rombo dei motori e lo stridere degli pneumatici saranno la musica che ascolterete per le prossime settimane: a maggio vi invitiamo a girare il mondo sull’asfalto di Gran Turismo 7. Lustrate le carrozzerie e mostrateci qualche bel bolide!



Così si legge nel post dedicato sul blog della compagnia.

Se foste interessati a partecipare al prossimo #Play4Share non dovete far altro che scattare una foto nel gioco del mese (in questo caso GT 7) e condividerla su Instagram co l’hashtag titolo dell’iniziativa. Suggeriamo, la dove possibile, l’utilizzo della modalità foto per dare un’impostazione più fotografica alle vostre catture. Per partecipare è necessario pubblicare le foto entro il 31 maggio 2022 ed essere maggiorenni.

Al termine del mese PlayStation sceglierà gli scatti migliori e li ripubblicherà sui suoi social, taggando i proprietari degli scatti.

Ecco gli scatti vincitori del mese di aprile.