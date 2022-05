Sonic Frontiers è ancora previsto per fine 2022, in arrivo maggiori dettagli prossimamente

Dalla sua presentazione ai The Game Awards di dicembre, abbiamo sentito parlare molto poco di Sonic Frontiers da SEGA. Con il platform 3D open world pubblicizzato come il prossimo grande passo avanti per l’amato franchise, c’è ovviamente più che sufficiente eccitazione intorno al suo lancio, che è fissato per le vacanze di quest’anno, ma mentre ci avviciniamo a quella finestra e un aggiornamento sul gioco rimane sfuggente, i fan stanno iniziando a preoccuparsi di un possibile ritardo.

Questo, tuttavia, sembra non accadere. In un recente livestream (via Nintendo Life), la social media manager di Sega of America, Katie Chrzanowski, ha detto ai fan di non preoccuparsi, assicurando che ulteriori notizie sul gioco arriveranno “presto”. Naturalmente, non sappiamo con esattezza quando arriveranno ulteriori novità del titolo, ma con il Summer Game Fest non lontano ormai, c’è una buona possibilità che Sega scelga di mostrare di più del gioco nelle prossime settimane. Questo è ciò che i fan sperano, almeno.

Quando verrà lanciato, Sonic Frontiers sarà disponibile su PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.