Classifica italiana: Kirby e la Terra Perduta ancora in vetta

IIDEA ha comunicato la classifica italiana con i dati relativi alle vendite dei videogiochi nella sedicesima settimana del 2022, dal 18 al 24 aprile. Dopo aver debuttato in prima posizione, ed essersi ripreso la vetta di recente, Kirby e la Terra Perduta continua ad essere al primo posto. Terza posizione per un altro titolo su Nintendo Switch, ovvero Leggende Pokémon Arceus. Chiude il podio, secondo, un abitudinario della top 10, FIFA 22, su PS4. Per quanto riguarda invece la sezione PC, primo ancora Elden Ring, con diversi titoli della serie Monkey Island presenti in classifica, forti anche dell’annuncio del prossimo episodio in arrivo quest’anno. Qui sotto potete vedere i titoli top della classifica italiana

TOTALE

1 KIRBY AND THE FORGOTTEN LAND* – SWITCH

2 FIFA 22 – PS4

3 POKEMON LEGENDS: ARCEUS* – SWITCH

4 MARIO KART 8 DELUXE* – SWITCH

5 THE LAST OF US PART II – PS4

6 HORIZON FORBIDDEN WEST – PS5

7 ELDEN RING – PS4

8 FIFA 22 – PS5

9 GRAN TURISMO 7 – PS5

10 FIFA 22 – SWITCH

CONSOLE

1 KIRBY AND THE FORGOTTEN LAND* – SWITCH

2 FIFA 22 – PS4

3 POKEMON LEGENDS: ARCEUS* – SWITCH

4 MARIO KART 8 DELUXE* – SWITCH

5 THE LAST OF US PART II – PS4

6 HORIZON FORBIDDEN WEST – PS5

7 ELDEN RING – PS4

8 FIFA 22 – PS5

9 GRAN TURISMO 7 – PS5

10 FIFA 22 – SWITCH

PC

1 ELDEN RING

2 MASS EFFECT: ANDROMEDA

3 LITTLE NIGHTMARES II

4 CALL OF DUTY: BLACK OPS III

5 LITTLE NIGHTMARES

6 THE CURSE OF MONKEY ISLAND

7 THE SECRET OF MONKEY ISLAND

8 ESCAPE FROM MONKEY ISLAN

9 MONKEY ISLAND 2 SPECIAL EDITION: LECHUCK’S REVENGE

10 LEGO STAR WARS: THE SKYWALKER SAGA

* Per questi titoli è considerato solo il dato Retail