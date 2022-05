Brawl Stars: trailer sulla stagione 12, The Stuntshow

Con l’arrivo della dodicesima stagione di Brawl Stars, “The Stuntshow”, Supercell ha pubblicato un nuovo filmato che mostra le ricompense disponibili. Come si può vedere dal video, in fondo alla notizia, ha farla da padrone ovviamente la nuova brawler cromatica Janet, e la sua skin Valchiria, ottenibile al livello 70 del pass, ma anche Biker Carl, che si sblocca subito alla prima soglia. In più come sempre tante casse, punti forza e oggetti sbloccabili, come le pin con il volto di Janet

Proprio per quanto riguarda la brawler cromatica, vi ricordiamo che Jenet è un’acrobata e cantante, col suo attacco principale intona una nota alta che causa danni a forma di cono. Più si tiene premuto il tasto, più il cono diventa stretto e distante. Con la super, utilizza un jetpack che la fa volare per qualche secondo, e da dove può sparare razzi dall’alto. Qui sotto potete vedere il trailer della dodicesima stagione di Brawl Stars.