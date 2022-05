Lies of P punta a 4K e 60 FPS su PS5 e Series X, avrà modalità qualità e performance

Lies of P ha fin da subito destato attenzione: un titolo con caratteristiche da soul con una base narrativa ispirata a Pinocchio (qui, qualora vogliate, una nostra anteprima).

Risulta visivamente importante, e parlando in una recente intervista con GamingBolt, gli sviluppatori di Neowiz hanno fornito maggiori dettagli sugli obiettivi relativi al frame rate e alla risoluzione.

Su PlayStation 5 e Xbox Series X, Lies of P avrà sia una modalità qualità che una modalità performance. Mentre la Performance Mode vedrà il gioco funzionare a 1440p e 60 FPS, la Quality Mode offre attualmente una visuale nativa a 4K a 30 FPS, anche se gli sviluppatori dicono che stanno “lavorando per l’obiettivo di 4K nativi e 60 FPS nella modalità qualità. Non ci sono ancora parole in merito per quel che riguarda Xbox Series S.

Il gioco è in sviluppo per PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC, ma non ha ancora una data di uscita.