Clash of Clans: online le capitali dei clan

Le nuove capitali del clan introducono anche il primo obiettivo di incursione settimanale nella storia del gioco, poiché i giocatori possono collegarsi con i compagni di clan e invadere altre capitali del clan una volta alla settimana. I danni inflitti dai compagni di squadra verranno visualizzati su ogni schermata in tempo reale, consentendo ai giocatori di concentrarsi su determinate aree quando affrontano la capitale di un clan avversario. I raid di successo faranno guadagnare a ciascun giocatore ricompense per rafforzare la capitale del clan, il villaggio natale e la base di costruttori. Clash of Clans è un gioco di strategia in cui i giocatori possono costruire un esercito da portare in battaglia contro altri giocatori, personalizzando anche le loro basi e villaggi. Il gioco è ora disponibile sia su iOS che su Android.