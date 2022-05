Apex Legends: mostrato il gameplay trailer di Eroi

Ogni mappa di Apex Legends ha il suo sapore e Passo della Tempesta si è inclinato verso il PvE fin dall’inizio, uscendo con nidi di predoni e ragni sparsi ovunque. La fauna selvatica ha presentato un sistema di rischio e ricompensa per i giocatori; il passaggio attraverso questi nemici offriva quella che potrebbe essere potenzialmente una via più diretta verso la zona e la possibilità di guadagnare più bottino, ma a rischio di dover fare i conti con bestie pericolose.

Presumibilmente, Respawn Entertainment ha preso a cuore le lamentele dei fan riguardo al PvE di Passo della Tempesta, aggiungendo una nuova fonte di conflitto PvE per i giocatori e assicurandosi che siano nascosti dal resto dell’azione PvP. Questi nuovi nemici sono gli spettri e sono rinchiusi nelle armerie IMC. Quattro di questi arsenali verranno aggiunti nella mappa durante la stagione 13, ognuno dei quali presenta un nuovo modo per le squadre di acquisire rapidamente bottino decente. I predatori e i ragni rimarranno così come sono, il che significa che i problemi con la fauna selvatica persisteranno nella stagione 13. Ma le armerie IMC sembrano almeno un modo più divertente per prendere parte al PvE in quello che è principalmente un battle royale PvP.