Round One torna per la terza edizione grazie a IIDEA

Round One è tornato grazie agli sforzi di IIDEA, l’associazione più all’avanguardia per quanto riguarda pubblicizzare i videogiochi.

L’edizione 2022 vuole porsi come il luogo in cui dare forma al futuro del gaming competitivo: futuro fatto di innovazione, design e tecnologia che può trovare in un evento come Round One il luogo perfetto in cui fare un ulteriore salto verso il suo “livello successivo”. Con questo obiettivo in mente, IIDEA ha stretto una partnership con dentsu gaming – la soluzione integrata del gruppo dentsu dedicata all’industry dei videogiochi – e dato vita al nuovo concept che farà da fil rouge alla terza edizione dell’evento: The Very Next Level. Questo concetto si svilupperà su 8 filoni editoriali con l’obiettivo di declinare tutte le diverse sfaccettature dell’universo dell’esport: Esports, Metaverse, Community, Tech, Sport, Creativity, Education, Institution. Non mancherà, infine, l’imperdibile appuntamento con gli Italian Esports Awards, il premio dedicato alle eccellenze nel mondo degli esports in Italia, la cui cerimonia di premiazione si svolgerà proprio all’interno di Round One.

“Round One è l’evento di riferimento per chi vuole fare business nel settore degli esports in Italia. È una palestra per i brand che si avvicinano al gaming competitivo e un imperdibile luogo di relazione per chi già opera in questo ambito e necessita di un contesto in cui far decollare i propri investimenti”, ha dichiarato Marco Saletta, Presidente di IIDEA. “La nuova partnership con dentsu gaming è strategica per lo sviluppo di Round One e, a cascata, di tutto il comparto italiano: sarà infatti fondamentale per l’attivazione di nuove opportunità per la crescita e la trasformazione del business degli esports grazie alla creazione di connessioni uniche tra i brand e gli operatori”.

L’evento di Round One è programmato di essere rilasciato dal 25 al 26 ottobre 2022 presso l’OGR Torino, quindi non perdetevelo se siete dei fan dell’esport.