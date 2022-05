Dying Light 2: arriva l’ultimo aggiornamento di Hellraider

Dopo aver rilasciato il suo più grande aggiornamento per Dying Light 2, Techland ha annunciato l’aggiornamento finale per il DLC di Hellraid, in cui verranno aggiunte un sacco di cose. Uscirà nei prossimi giorni e fornirà vari cambiamenti nella qualità della vita insieme a correzioni. L’ultimo trailer è uscito proprio oggi, e di seguito ve lo condividiamo, così potrete vederlo e darvi un’idea. Come notato su Steam, alcuni di questi miglioramenti includono un arsenale rielaborato che include tutti i tuoi oggetti e armi Hellraid insieme a un’opzione “Ispeziona arma”. Il Deathbringer, che sembra un Super Shotgun uscito da DOOM, può anche essere sbloccato completando una nuova taglia per le armi. Sono in arrivo anche nuovi consumabili Crystal, ognuno dei quali offre buff diversi a un prezzo. Puoi anche acquistare desideri e Shock Bearer da utilizzare nel gioco principale. Usando i resti di armi dal forziere Hellraid, i giocatori possono creare 13 progetti di armi Hellraid. Sono previste anche varie modifiche al bilanciamento, modifiche all’economia, correzioni di bug e “altre modifiche generali”, quindi resta sintonizzato per le note complete sulla patch. l’ultimo aggiornamento di Dying Light 2: Hellraider arriverà il 5 maggio su tutte le console di PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Serie X/S, Nintendo Switch e su Microsoft Windows.