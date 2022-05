Turbo Golf Racing Provato: macchine, precisione, buca

Appena viste le prime immagini al Future Game Show di fine marzo, era inevitabile pensare: “questo gioco assomiglia, molto, a Rocket League!”. Stile grafico, palette colori, e ovviamente macchine che corrono verso palloni belli grossi. Ma con una differenza: qui non ci sono porte, ma buche! Sì, perché Turbo Golf Racing è un gioco che mischia la velocità delle quattro ruote con i colpi di precisione su lunghi a arzigogolati green. Non vede quindi la follia di un What the Golf? ma ricalca alcune caratteristiche del successo di Psyonix: noi, in questo senso, speriamo che possa in qualche modo bissare.

In questi giorni abbiamo avuto modo di provare la beta che si è svolta su Steam (era disponibile anche su console Xbox) e, anche se armati di un computer non troppo performante (il gioco è estremamente leggero), abbiamo potuto goderci diverse partite di questa stagione di prova. Vediamo quindi quali sono le nostre prime impressioni di questo titolo sviluppato da parte del piccolo team di 12 persone di Hugecalf Studios e pubblicato da Secret Mode.

Turbo Golf Racing: tra una buca e un bunker, arrivano anche i missili

Dicevamo, dell’innegabile somiglianza stilistica e concettuale di Rocket League: ma qui, a differenza del titolo Psyonix, l’idea di gara di velocità rimane, perché è vero che stiamo sopra un green, ma non si deve stare attenti se finire sopra o sotto il par, qui bisogna solo imbucare la propria palla prima degli avversari. Dopo la ricerca della lobby infatti si viene catapultati in uno dei 12 livelli disponibili (in biomi diversi, anche vari) divisi in tre gare in stile grand-prix, e con altri sette giocatori. A seconda della posizione ottenuta, otterrete da 1 a 8 punti, che si andranno a sommare in queste tre gare: vince chi ne totalizza di più! Il sistema di punteggio e la durata di una partita intera sono ben bilanciati, durano i giusto, e il meccanismo invoglia a fare più partite e a “vivere” la competizione al meglio, proprio grazie al fatto che ci sono più round, e non una gara singola.

Parlando più nel dettaglio di quello che è il gioco, il vostro compito sarà quello di colpire, con il muso della macchina, la vostra palla per portarla il più velocemente a fine percorso, imbucando: un alto fascio di luce mostra la posizione della buca e funge anche da “accompagnatore” della palla stessa. Se infatti tirerete anche molto forte, ma la palla entrerà in orbita della fascia luminosa, la trasporterà dentro automaticamente, facilitando la conclusione. A dirla potrebbe sembrare facile, ma gli ostacoli in campo potranno rendervi la giornata difficile. Quelli ambientali in primis: ovviamente ci sono piste/green più facili ed altre decisamente più difficili, tra alberi insidiosi, palla che supera i bordi e giustamente, per richiamare lo sport da cui prende il nome il gioco, dei fastidiosi bunker (simpatico che quando la palla ci va a finire sopra, il pubblico vi farà capire di non aver apprezzato la giocata). A questi si vanno ad aggiungere i missili che potranno colpirvi e con cui potrete colpire. Non sono estremamente punitivi, ma vi possono togliere quell’attimo mandando all’aria un colpo che poteva essere perfetto. Colpi di cui poi avrete un’anteprima: una linea vi mostrerà infatti la direzione che prenderà la palla prima di essere colpita, un po’ come succede proprio con i giochi di golf. E a tal proposito, avrete sempre in basso a destra una mappa che mostrerà la vostra posizione sul green: magari non ci darete troppe volte un occhio, ma potrà tornarvi utile.

Oltre ai missili, ci saranno delle scie luminose in alcuni tratti del green che vi indicheranno il tragitto consigliato, facendovi aumentare la velocità: a questo si aggiunge la riserva di turbo che potrete usare (e ricaricare grazie a oggetti a forma di fulmine che si trovano nella pista) per andare più veloci. In più potrete portare in partita due power-up, che consentono di dare al gioco una maggiore varietà: potrete ad esempio preferire una riserva di turbo maggiore, oppure avere la possibilità di creare un piccolo campo magnetico per colpire la palla da una distanza più lontana, o ancora usare una calamità per attrarre la palla verso di voi. Ognuno può studiare la propria strategia in base al proprio stile di gioco.

Una Beta un po’ povera!

In questa beta c’era anche la possibilità di testare la modalità time trial in single player, dove provare a fare le 12 piste disponibili nel minor tempo possibile per ottenere 1, 2 o 3 stelle a seconda del tempo impiegato: un modo anche per conoscere meglio i green prima di competere con altri giocatori.

Finita la partita, che cosa succede? Avrete la possibilità di personalizzare la vostra auto, con oggetti nuovi che sbloccherete a seconda di alcune azioni compiute, o tramite lo shop del gioco, o il classico pass. In questi giorni, ad esempio, era disponibile il pass beta che dava la possibilità di sbloccare 15 oggetti decorativi tra icone, livree, ruote, palloni e quant’altro. Oltre alla sfida stessa, anche in Turbo Golf Racing è dunque presente il motore delle ricompense che porta il giocare a raggiungere determinati obiettivi, che siano estetici o meno. Nello shop, infatti, potrete anche acquistare alcuni dei già citati sopra power-up.

Altra piccola nota positiva da segnalare, il buon connubio tra musica e stile di gioco, che rimanda sempre a quella dance/electro del più volte citato titolo di Psyonix. Ma Turgo Golf Racing riuscirà a distaccarsi totalmente da Rocket League, oppure dovrà convivere nella sua ombra? L’interrogativo più grosso che questa Beta non è riuscita a dar risposta è proprio questo. Attendiamo dunque il gioco finale per capire quanto questo bizzarro racing-golf riuscirà a differenziarsi dall’amato racing-soccer!

Piattaforme: PC, Xbox One, Xbox Series X/S

Sviluppatore: Hugecalf Studios

Publisher: Secret Mode

Data d’uscita: TBA

Seguire le orme del successo clamoroso ottenuto da un Rocket League è sicuramente proibitivo, magari non è neanche l’obiettivo degli sviluppatori, ma Turbo Golf Racing è uno di quei giochi che se ingrana per via di quel mix dato da fortuna, social, e ovviamente dedizione, potrebbe rivelarsi una gradevole sorpresa dell’anno. E noi speriamo che l’unione delle quattro ruote e le buche da golf possa funzionare.