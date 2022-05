Sony sarebbe pronta all’acquisto di Square Enix?

Nella giornata di ieri abbiamo assistito a Square Enix che ha venduto tutti i suoi studi occidentali ad Embracer Group. Dunque, il colosso giapponese ora ha in casa solo le sue divisioni nipponiche, ma l’ipotesi messa in rete da Jeff Grubb fa tremare l’intera industria. Badate bene, parliamo di ipotesi, perché il giornalista non ha ricevuto conferme su ciò che stiamo per scrivere, ma ha ascoltato solo delle voci e nulla più. Il “rumor” riguarderebbe l’entrata di Square Enix nella scuderia di Sony!

Secondo la sua ricostruzione, Square Enix avrebbe venduto i suoi studi occidentali per facilitare una possibile acquisizione, con Sony Interactive Entertainment che così avrebbe maggiori possibilità di acquisire la società nipponica e tutti i suoi studi orientali. Ricordiamo che la casa di PlayStation avrebbe tra le mani una grossa acquisizione e tra le ipotesi Kojima Productions, Capcom e Konami, alla fine potrebbe addirittura spuntarla Square Enix. I PlayStation Studios potrebbero dunque dare il benvenuto ai talentuosi e affermati studi di Square, con Sony che avrebbe tra le mani potentissime IP quali Final Fantasy e Kingdom Hearts. Ma questa ricostruzione di Grubb troverà le dovute conferme?

OK. I've said this a thousand times, but there's always someone who is hearing it for the first time: We never really hear enough to report on acquisitions with any certainty. Sony acquiring Square was the big rumor. But I CANNOT confirm that. And I continue to not know. pic.twitter.com/5ZKJruszCE

— Jeff Grubb (@JeffGrubb) May 3, 2022