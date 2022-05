PlayStation Now: ecco i titoli di maggio

Il servizio di PlayStation Now aggiunge i titolo di Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4, Soulcalibur VI e Blasphemous tra i giochi di maggio, ha annunciato Sony Interactive Entertainment. Di seguito una panoramica dei titoli del mese per PlayStation Now, tramite il sito ufficiale:

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4

L’ultimo capitolo dell’acclamata serie STORM vi condurrà attraverso un’avventura colorata e mozzafiato. Sfruttate il sistema di battaglia completamente rinnovato e lasciatevi coinvolgere negli scontri più epici mai visti nella serie NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM.

Combattete in battaglie epiche in questo picchiaduro 3D ambientato nel mondo di Naruto. Godetevi un sistema di battaglia completamente rinnovato sia che stiate affrontando la modalità Storia per giocatore singolo, sfidando gli amici in scontri uno contro uno o sfidando i migliori giocatori del mondo online.

Soulcalibur VI

Una storia di anime e di spade, eternamente raccontata. Il classico combattimento basato sulle armi ritorna con nuovissime meccaniche di battaglia e un assortimento di modalità di gioco. Immergetevi nella trama della serie con la modalità Storia per giocatore singolo, affrontate tutti gli avversari nella modalità multiplayer online e create il vostro leggendario combattente nella modalità Creazione.

Blasphemous

Una terribile maledizione si è abbattuta sulla terra di Cvstodia e sui suoi abitanti, conosciuta come Il Miracolo. Giocate nei panni del Penitente, unico sopravvissuto al massacro del Dolore Silenzioso. Intrappolati in un ciclo infinito di morte e rinascita, è vostro compito liberare il mondo da questo terribile destino e raggiungere l’origine del vostro tormento.

Esplorate questo angosciante mondo di religioni contorte e scoprite i suoi numerosi segreti nascosti nel profondo. Usate combo devastanti ed esecuzioni brutali per colpire orde di mostri grotteschi e boss titanici pronti a farvi a pezzi. Trovate ed equipaggiate reliquie, rosari e preghiere che invocano i poteri dei cieli per aiutarvi a compiere la missione e rompere la vostra dannazione eterna.