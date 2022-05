Xbox Games Showcase 2022: ogni studio ha qualcosa da presentare?

Domenica, 12 giugno, andrà in onda l’evento di Microsoft dedicato ad Xbox. l’Xbox Games Showcase 2022 presenterà una serie di giochi particolarmente degni di nota ( anche da studi di proprietari di terze parti) in arrivo su Xbox. È facile considerare questo evento come la conferenza stampa estiva per eccellenza di Xbox del 2022, di conseguenza i fan più accaniti stanno già facendo supposizioni su cosa possa essere presentato durante lo spettacolo il prossimo mese.

Un dato di fatto è che Microsoft ha diversi giochi in fase di sviluppo (Forza Motorsport, Fable, Perfect Dark, Hellblade 2 e molti altri) ed è possibilissimo che qualcosa vengo mostrato durante l’evento, così come è certo che Bethseda sarà parte integrante dello spettacolo con il super atteso Starfield.

Ma una piccola finestra di “ novità” dalla quale sbirciare ci viene fornita dalla voce di Rand Al Thor, host del podcast di Xbox Two (presentato come ospite speciale in un podcast intitolato PM in the PM)il quale afferma che tutti gli studi Xbox hanno da presentare qualcosa per l’Xbox Games Showcase 2022.

Ovviamente è giusto puntualizzare che ogni rumor va sempre preso con le pinze, tuttavia Rand Al Thor ha sempre dimostrato, negli eventi passati, di essere una fonte affidabile. Quindi, anche se l’E3 2022 è stato ufficialmente cancellato il mese di giugno ed il 2022 in generale saranno comunque una vetrina importante per la presentazione dei nuovi giochi, come il Summer Game Fest ospitato da Geoff Keighley.