God of War Ragnarok: troppo presto per uno State of Play?

PlayStation ha avuto alcuni grandi successi quest’anno, da Gran Turismo 7 a Horizon Forbidden West. Ma probabilmente la sua più grande esclusiva è God of War Ragnarok, che uscirà quest’anno. Sfortunatamente, coloro che sperano di intravedere l’attesissimo sequel questo mese potrebbero rimanere un po’ delusi.

In un post su Resetera, l’insider verificato Ashhong ha risposto : “Troppo presto, l’ultima volta che ho controllato” a un tweet non ufficiale su uno State of Play per il titolo il 27 maggio.

Questo è in linea con ciò che il direttore creativo Cory Balrog ha detto il mese scorso a riguardo: “semplicemente non pronto per essere mostrato”. Tuttavia, il direttore dell’animazione Bruno Velazquez ha recentemente rassicurato i fan sul fatto che God of War Ragnarok dovrebbe essere lanciato quest’anno .

Jason Schreier di Bloomberg ha anche affermato in un thread su Reddit a febbraio che il gioco non sarebbe stato posticipato al 2023.

Il titolo è attualmente in fase di sviluppo per PlayStation 4 e PlayStation 5.