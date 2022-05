Ghostwire Tokyo riceve un nuovo update

Ghostwire Tokyo riceve un corposo aggiornamento in occasione della Golden Week in Giappone, durante la quale ricade anche la festa dei bambini, evento molto sentito dal popolo del Sol Levante.

Tango Gameworks ha rilasciato una patch volta non solo a migliorare le prestazioni del titolo su PS5 e PC, ma sono state aggiunte anche emote e diverse correzioni di bug. Con il nuovo aggiornamento ufficiale sarà possibile regolare il volume del Tengu separatamente, per esempio, ma vediamo nel dettaglio i punti più salienti di questa patch:

Punti Salienti:

Risoluzione problemi di prestazione per PS5 e PC

Silenzio, Tengu: è possibile regolare il volume del Tengu

Cosmetici ed emote in occasione del Giorno Dei Bambini.

Giorno dei Bambini:

Il 5 maggio ricorre la festività dedicata ai bambini, è una festa molto sentita in Giappone ( fa infatti parte di una delle 4 festività nazionali osservate la Golden Week) in quanto celebra la salute e la gioia dei bimbi. Grazie all’aggiornamento è possibile partecipare ai festeggiamenti anche in Ghostwire Tokyo:

Emote Koinobori: Akito mostra stelle filanti a forma di Koi

Emote” Crescono in fretta”: Akito indossa con orgoglio un ornamento dedicato alla festa

Elmo da samurai “ Kabuto”- Kabuto di carta- Indossa l’elmo da samurai origami dell’emote

Migliorie sulle prestazioni

Regolazione volume Tengu

( PC)- Aggiunta l’opzione “ Mouse Smoothing” che consente ai giocatori abilitare/disabilitare tale opzione

Aggiunto supporto per la frequenza di aggiornamento variabile ( VRR) su PS5

Correzione di Bug per tutte le piattaforme:

Migliorate le prestazioni complessive

Telecamera del giocatore migliorata

Regolata la zona morta della levetta analogica del gamepad e aggiunte opzione per regolarla

Risolti i problemi di collisione con alcuni ambienti

Risolto il problema dei grani di preghiera che non porteranno più il giocatore verso gli spiriti già assorbiti

Corretto il testo per alcune voci in tedesco e in francese

Risolto il problema Nitidezza quando si utilizza FSR 1.0

Correzione Bug PS5:

Risolto il problema delle prestazioni basse in modalità “ Qualità”

Risolti i numeri problemi alle missioni principali, secondarie ed eventi mondiali che non permettevano il proseguimento e/o completamento della storia

Risolto bug che si presentava quando ci si spostava accovacciati

Risolto bug “ visitatore abbandonato”

Aspetti visivi migliorati

Risolto il problema di progressione e visivo quando si parlava con i cani

Modificati testi di suggerimento per le reliquie

Risolto il problema “ cambio scheda”

Risolto problema aggiornamento della schermata menu

Risolte impostazioni limite di età per la Svezia

Correzioni bug per PC: