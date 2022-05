Sifu: disponibili le versioni fisiche per PlayStation e PC

Studio Sloclap e Microids sono lieti di annunciare che le versioni fisiche di Sifu, la Vengeance Edition per PlayStation 5 e PlayStation 4 e la Deluxe Edition per PC, sono ora disponibili. Dopo il successo del multiplayer Absolver uscito nel 2017, Sloclap fissa con Sifu un nuovo standard in fatto di videgame sulle arti marziali.

La Vengeance Edition comprende un esclusivo SteelBook case; il gioco standard per PlayStation 5 o PlayStation 4; l’artbook The Art of Sifu; il soundtrack originale (in formato digitale) e 3 litografie. Anche i giocatori PC possono acquistare nei negozi la loro speciale edizione di Sifu, la Deluxe Edition. Questa edizione include 3 litografie, oltre a un codice di download che dà accesso alla versione PC del gioco tramite Epic Games Store, all’artbook digitale “The Art of Sifu” e alla colonna sonora digitale.

Il lancio delle versioni retail di Sifu è accompagnato da un primo aggiornamento gratuito, che include nuove modalità di difficoltà (Studente, Discepolo, Maestro), una nuova modalità di allenamento avanzato e una selezione di nuovi abiti per il protagonista prescelto.

L’ispirazione principale di Sifu arriva dai classici film di combattimento di Kung Fu, con alcuni degli sviluppatori di Sloclap che hanno praticato Pak Mei Kung Fu e varie altre arti marziali. Durante la realizzazione del gioco, gli sviluppatori hanno lavorato a stretto contatto con il team di Kowloon Nights, con sede a Pechino e Hong Kong, per organizzare una serie di approfondimenti e revisioni dell’aspetto culturale al fine di rendere il gioco il più rispettoso possibile della cultura cinese del Kung Fu. Per rispettare e rappresentare i cinque elementi del Wuxing, che sono al centro dei temi del gioco, il compositore cinese Howie Lee ha mescolato strumenti tradizionali cinesi e musica elettronica, ottenendo una colonna sonora unica che rafforza l’atmosfera autentica a cui il team di Sloclap mirava.

Sifu è disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5 e PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.