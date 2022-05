Tower of Fantasy: pubblicato un trailer sui mezzi di trasporto

Level Infinite ha rilasciato un nuovo trailer del prossimo action JRPG open world Tower of Fantasy. Il trailer si concentra su alcune delle cavalcature di cui potrai divertirti nel gioco, dai cavalli meccanici alle moto e ai mecha simili ad Akira. Di seguito il commento dello sviluppatore:

I vagabondi sono costantemente in movimento, viaggiando in tutto il pianeta per riportare la pace e l’ordine ad Aida. Lo scenario può essere bellissimo, ma camminare e correre attraverso il pianeta diventa stancante e ci vuole troppo tempo. Ecco perché sono disponibili varie cavalcature per aiutare i Vagabondi a spostarsi. Dai cavalli robotici alle motociclette ai mech bipedali, c’è una cavalcatura unica là fuori per tutti.

Di seguito una panoramica di Tower of Fantasy:

Attraverso un piano di colonizzazione interstellare, gli umani hanno creato una nuova civiltà su un pianeta chiamato Aida. Per estrarre dalla cometa Mara un’energia misteriosa ma potente chiamata Omnium, hanno costruito la Tower of Fantasy. Ma gli umani che bramavano le risorse alla fine pagheranno il prezzo della loro avarizia.

Il verificarsi della Calamità ha provocato la radiazione Omnium e la spaccatura temporale che ha quasi distrutto l’intera civiltà Aida. Gli scienziati d’élite sopravvissuti formarono Hykros per sviluppare soppressori per combattere le radiazioni, consentendo all’umanità di rimanere in vita e continuare a utilizzare Omnium. Nel frattempo, la ricerca su Omnium ha approfondito anche i campi dell’alimentazione, delle mutazioni biologiche, della manipolazione temporale.

Di fronte a un nuovo ordine mondiale emergente, i sedicenti salvatori chiamati Eredi dell’Aida proclamarono Omnium il colpevole di tutti i disastri. Si oppongono a tutto ciò che Hykros rappresenta e guidano il mondo in nuovi conflitti. A quale storia assisterai in questa nuova era?

Tower of Fantasy sarà disponibile nel 2022 per dispositivi mobile e PC.