The Quarry: il director ci svela una meccanica inedita

The Quarry, che ha raggiunto di recente la fase gold, torna a far parlare di sé; e questa volta la voce portatrice di notizie è Will Byles, director del gioco.

In una recente intervista ha parlato della funzione “ Death Rewind”, ovvero quella particolare meccanica specifica del gioco che permetterà ai fruitori di letteralmente “riavvolgere” il tempo e tornare indietro su determinate decisioni, al fine di determinare o meno la morte di un personaggio.

La modalità in questione farà il suo debutto nei giochi interattivi di Supermassive ed aggiungerà sicuramente un elemento di facilitazione per la scelte che determinano poi il destino di un personaggio. Tuttavia, i giocatori dovranno non solo fare la scelta giusta per salvare il proprio personaggio, ma usare con parsimonia questa funzione poiché, oltre ad essere disponibile in formato limitato, può essere utilizzato solo nel caso di un errore fatale.

Death Rewind è una meccanica di replay che viene sbloccata dopo aver completato la storia di The Quarry o se si acquista l’edizione Deluxe del gioco” ha dichiarato Will “In pratica si ottengono ‘tre vite’ per evitare la morte di un personaggio a costo di usarne una. Verrete riportati al momento in cui avete fatto una scelta critica che ha portato alla morte del personaggio, in questo modo potrete fare una scelta diversa.

Insomma, la nuova modalità è parecchio intrigante e arricchirà di molto l’esperienza di gioco. Non ci resta che aspettare la ormai prossima uscita del gioco il 10 giugno per PC e console.