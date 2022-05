Serious Sam Siberian Mayhem: l’aggiornamento introduce nuove funzionalità

Croteam e Timelock Studio hanno rilasciato un nuovo importante aggiornamento per Serious Sam Siberian Mayhem, il seguito standalone di Serious Sam 4. Con il nuovo update fa la sua comparsa la modalità Sopravvivenza con sei diverse mappe insieme a nuovi obiettivi e otto nuovi personaggi giocabili. Sono stati aggiunti anche strumenti di modding e supporto per Steam Workshop.

Le nuove mappe includono Kleer Fortress, The Snowrider, Monkey Canyon, Dragon Gates, Horus Sanctuary e Castle of Pain. Per quanto riguarda i nuovi personaggi, hai Serious Sam Classic (da Il primo incontro ) insieme a Biker Blaze, Devolver Dude, Kleer Kurt, Dark Delilah e molti altri. L’aggiornamento fornisce anche soluzioni per problemi con modelli, livelli e visibilità dei giocatori nel gioco base. Per ulteriori informazioni sulla patch consulta il post sulla community Steam di Serious Sam Siberian Mayhem.