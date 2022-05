The Legend of Zelda Breath of the Wild 2: Pietro Ubaldi potrebbe aver fatto uno spoiler involontariamente

Il famoso doppiatore Pietro Ubaldi, che nel corso del tempo ha prestato la voce a tantissimi personaggi, tra questi Patrick Stella e Doraemon, potrebbe aver involontariamente aver fatto uno spoiler su uno dei prossimi titoli ai quali Nintendo sta lavorando, The Legend of Zelda Breath of the Wild 2.

Infatti, il doppiatore, che originariamente aveva doppiato il personaggio di Daruk si è lasciato sfuggire un’informazione piccola ma che ha fatto speculare i fan della serie.

Ubaldi ha infatti parlato del fatto che ha recentemente doppiato un “gioco che deve ancora uscire”, facendo riferimento al sequel., dicendo inoltre che si tratta di un antenato di Daruk di cui non ricorda il nome ma definito dal doppiatore “un Daruk un po’ più serio”.

Questa piccola informazione non è così esplicativa presa di per sé, tuttavia se contestualizzata ci lascia intendere che le possibilità siano due. Il titolo potrebbe avere una sezione dedicata ad un flashback oppure, come molti fan speculano, Link viaggerà indietro nel tempo e diventerà lui l’Eroe Antico della Leggenda.

Queste piccole affermazioni rilasciate da Pietro Ubaldi non confermano né smentiscono su The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 di cui si sa veramente poco se non che è stato rimandato al 2023.