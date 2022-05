Nintendo GameCube 20th Anniversary in Italia

Nintendo GameCube 20th Anniversary, esattamente venti lunghissimi anni fa la leggendaria console cubica della casa di Kyoto fa il suo debutto ufficiale in Italia, uscendo sul mercato del Belpaese il tre maggio del duemiladue, anno indimenticabile per via di questo attesissimo debutto. Successore diretto dello sfortunato, almeno commercialmente, Nintendo 64, il nuovo sistema Nintendo arriva sul mercato in un momento poco felice, dove ormai tutti gli occhi, o quasi, sono puntati sulla corazzata Sony PlayStation 2, datata duemila, con poco spazio per i diretti concorrenti, ovvero il SEGA DreamCast, uscito per primo nella sua generazione, nel 1998, e che è stato anche l’ultimo hardware della casa giapponese, come abbiamo ricordato in questa pagina. Otre a loro è presenta anche la debuttante Microsoft XBOX, uscita nel 2001, perlomeno negli Stati Uniti, e contemporaneamente al GameCube nel vecchio continente.

Nintendo GameCube 20th Anniversary è un giorno decisamente importante per tutti i fan della piccola grande console Nintendo a forma di Cubo, che ci ha saputo regalare, durante il suo ciclo commerciale titoli indimenticabili, tra i quali ricordiamo le migliori produzioni divise per anno: Il 2001 vede arrivare Luigi’s Mansion, Wave Race: Blue Storm, Pikmin, Super Smash Bros. Melee, nel 2002 è il turno di Eternal Darkness: Sanity’s Requiem, Disney’s Magical Mirror starring Mickey Mouse, Super Mario Sunshine, Animal Crossing, Star Fox Adventures, Mario Party 4 e Metroid Prime. Il 2003 si apre all’insegna di Zelda con ben due titoli, la riedizione di The Legend of Zelda: Ocarina of Time + Master Quest, la raccolta The Legend of Zelda: Collector’s Edition e l’inedito The Legend of Zelda: The Wind Waker, poi arrivano Wario World, Mario Golf: Toadstool Tour, F-Zero GX, Kirby Air Ride, Mario Party 5, Mario Kart: Double Dash!!, 1080°: Avalanche, Pokémon Channel e il titolo cult Pac-Man Vs. Nel 2004 è il turno di Final Fantasy: Crystal Chronicles, Pokémon Colosseumm WarioWare, Inc.: Mega Party Game$!, Custom Robo, The Legend of Zelda: Four Swords Adventures, Pokémon Box: Ruby & Sapphire, Pikmin 2, il geniale gioco musicale Donkey Konga con tanto di reali congas da suonare, Paper Mario: The Thousand-Year Door, Mario Power Tennis, Metroid Prime 2: Echoes e Mario Party 6. Nel 2005 Star Fox Assault, Donkey Kong: Jungle Beat, Donkey Konga 2, Geist, Mario Superstar Baseball, Battalion Wars, Pokémon XD: Gale of Darkness, Fire Emblem: Path of Radiance, Dance Dance Revolution: Mario Mix, Mario Party 7 e Super Mario Strikers. Nell’ultimo anno commerciale, il 2006, escono infine Chibi-Robo!, Odama, Baten Kaitos Origins e The Legend of Zelda: Twilight Princess. I giochi prodotti per la macchina, considerando tutto il mondo, sono circa ottocento. E se tutto questo non vi basta, il Nintendo GameCube ha un accessorio eccezionale con cui è possibile giocare con i giochi per Game Boy, Game Boy Color e Game Boy Advance, che trovate in questa pagina, se volete approfondire. Buon 20th Anniversary in Italia, caro GameCube, e grazie per tutte le emozioni che ci hai saputo regalare durante la tua carriera.