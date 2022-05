Molly Mason-Boulè entra in Riot Games

Riot Games, sviluppatore e distributore di videogiochi noto soprattutto per League of Legends e Valorant, oggi ha annunciato che Molly Mason-Boulé, figura leader nel settore videoludico, si è unita all’azienda nel ruolo di Responsabile globale degli studi di sviluppo. Molly metterà a disposizione dell’azienda la sua profonda conoscenza del mondo dei videogiochi e dell’intrattenimento, e la sua ampia esperienza come dirigente in ambito commerciale e di sviluppo su scala globale.

In quanto Responsabile degli studi di sviluppo, Molly avrà il compito di espandere la presenza di Riot in tutto il mondo al fine di reclutare i migliori talenti e accelerare lo sviluppo di giochi e funzionalità. Molly sarà alle dirette dipendenze di John Doyle, Direttore operativo dei giochi di Riot Games, e gestirà gli studi di sviluppo presenti e futuri di Riot, inclusi quelli di Seattle, Hong Kong, Singapore e Shanghai.

Doyle ha recentemente dichiarato:

Molly è stata una figura chiave nel settore dei videogiochi per quasi vent’anni, con un’impressionante esperienza nel trasformare aziende in organizzazioni con diversi studi, promuovendo la collaborazione tra team di sviluppo internazionali e facendo da mentore a chi ha lavorato con lei”, ha dichiarato Doyle. “Mentre continuiamo a fondare nuovi studi di sviluppo in tutto il mondo, le sue competenze saranno cruciali per aiutarci a crescere e a soddisfare le necessità crescenti dei nostri team e dei giocatori in tutto il mondo.

Mason-Boulé ha aggiunto: