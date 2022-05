Quantic Dream: David Cage parla dei 25 anni dello studio

David Cage, uno dei volti più noti dell’industria, pioniere della storia interattiva e dei bivi di trama, ha parlato sul blog ufficiale dei 25 anni di Quantic Dream. Lo studio francese veniva infatti fondato il 2 maggio 1997: in questi anni sono usciti 5 titoli, con il sesto annunciato ai The Game Awards dello scorso dicembre, nell’universo Star Wars. Cage analizza le difficoltà avute per trovare un publisher all’inizio del viaggio, partendo dal sogno di realizzare un universo parallelo con Omikron.

Ha poi ri-marcato l’importanza nel trattare argomenti delicati anche nei videogiochi, come “la paternità, l’amore, il sacrificio, la redenzione, la giustizia, l’uguaglianza, il diritto di essere diversi”. Sottolineata anche la forte volontà avuta nel fare determinate scelte, andando oltre le convenzioni per esplorare altre strade e mettere in discussione ciò che è un videogioco. Non mancano ovviamente ringraziamenti al team, ai giocatori e alle loro storie, ma anche a quelle riviste che hanno creduto fin da subito al progetto del team francese.

Qui sotto potete vedere l’intero post di Cage tradotto:

25 anni. Un quarto di secolo. Non avrei mai osato immaginare, quando ho spostato gli uffici e i computer in un furgone in affitto il primo maggio 1997, che questo studio, creato con alcuni amici e nato ufficialmente il giorno dopo, sarebbe stato ancora qui 25 anni dopo.

Cosa pensavo 25 anni fa quando ho fondato Quantic Dream? Avevo immaginato questo gioco che sognavo di fare, un gioco d’azione-avventura ambientato in un universo parallelo futuristico, in una città chiamata Omikron. L’ho presentato a tutti gli studi del pianeta nella speranza di svilupparlo con i loro team, ma nessuno di loro ha accettato…

Così, visto che nessuno lo voleva e che non potevo immaginare di non realizzarlo, ho deciso con alcuni amici di creare uno studio e di trovare un publisher che finanziasse lo sviluppo.

Omikron: The Nomad Soul doveva essere un miracolo per me, ispirato dalla famosa frase di Mark Twain: “Non sapevano che era impossibile, quindi l’hanno fatto”. Come studio totalmente inesperto, stavamo per realizzare una delle primissime città 3D in tempo reale della storia, uno dei primi videogiochi interamente in motion capture e uno dei primi giochi con più di trenta personaggi giocabili misti e multietnici. E stavamo per creare una collaborazione artistica che non avevamo mai sognato, con David Bowie che diventava un avatar in uno dei primi – il primo, addirittura? – della storia.

Tutto questo è stato possibile solo grazie a coloro che hanno dato fiducia a questo progetto quando era solo un’idea: Fabien, Sophie, Philippe, Olivier, Anne, Pierre, Florian, Antoine, Xavier… 25 anni dopo, ci penso con emozione, per inviare loro i miei più sinceri ringraziamenti.

Penso anche alle riviste che si sono interessate presto a Quantic Dream: Generation 4 in Francia e Edge in Inghilterra, la nostra bibbia all’epoca. Entrambe sono state le prime a parlare del nostro progetto quando era ancora agli inizi, il che ci ha permesso di trovare un editore. Quantic Dream non sarebbe esistita senza la passione di questi giornalisti, il loro entusiasmo, il loro amore sincero per i videogiochi e gli sviluppatori.

Quando guardo indietro alla strada che abbiamo percorso, mi rendo conto di quanto sia stato fortunato a poter collaborare con persone talentuose e appassionate, primo fra tutti il mio team, a cui va tutto il merito del nostro viaggio, che con il loro coinvolgimento, il loro attaccamento allo studio e il loro impegno hanno reso possibile l’impossibile. Penso anche a tutti i magnifici incontri e collaborazioni con coloro che hanno voluto portare il loro immenso talento ai nostri progetti.

Ma gli incontri più straordinari sono stati quelli con i fan che ho incrociato negli ultimi 25 anni: le loro testimonianze, la loro passione, il loro sostegno, sono la ragione per cui Quantic Dream esiste. Niente ci rende più felici che parlare con loro, ascoltare le loro storie, scoprire come il gioco abbia riecheggiato un evento della loro vita, a volte in modo particolarmente commovente.

Ricordo, per esempio, la persona il cui coniuge stava morendo di cancro e che ha trovato conforto in Beyond: Two Souls, il gioco che evoca la possibilità di una vita dopo la morte. Penso alla giovane donna di fronte alla violenza del suo compagno, e che, giocando la scena in cui Kara scappa con Alice di fronte alla violenza di Todd in Detroit: Become Human, troverà il coraggio di prendere il suo bambino e scappare anche lui. Penso alla giovane donna che ha vissuto per strada per anni e ha interpretato in lacrime la scena in cui Jodie è senza casa in Beyond: Two Souls… Così tanti giocatori, così tante storie personali, così tante emozioni, così tanti modi in cui i nostri giochi hanno riecheggiato nelle loro vite. Ognuna di queste storie ci ha commosso profondamente.

Attraverso i nostri giochi, abbiamo sempre voluto affrontare temi che ci toccano, come la paternità, l’amore, il sacrificio, la redenzione, la giustizia, l’uguaglianza, il diritto di essere diversi, perché abbiamo sempre creduto profondamente che un videogioco fosse legittimo per affrontare argomenti delicati, anche quando sono seri e importanti.

Quantic Dream ha sempre voluto andare oltre le convenzioni per esplorare altre strade e mettere in discussione ciò che è un videogioco. Abbiamo sempre assunto le nostre scelte e il nostro posizionamento atipico, per spostare le linee ed esprimerci senza compromessi. Abbiamo così potuto lavorare su giochi per i quali abbiamo avuto una passione sincera, pur difendendo le nostre convinzioni più profonde, e misuriamo l’immensa fortuna che abbiamo avuto nel poterlo fare.

Con il successo di Detroit: Become Human e i suoi 7 milioni di copie vendute, Quantic Dream è ora un publisher indipendente che finanzia e commercializza le sue produzioni e sostiene altri studi indipendenti. Siamo diventati multi-progetto, abbiamo aumentato significativamente il nostro staff, compresa l’apertura di un secondo studio a Montreal, e più recentemente abbiamo annunciato Star Wars Eclipse, il gioco più ambizioso della nostra storia e un sogno diventato realtà.

Come organizzazione, lavoriamo continuamente per migliorare, per rafforzare il nostro impegno ad essere un’azienda più diversificata e inclusiva, e per assicurarci che i nostri giochi rappresentino fedelmente tutte le comunità. Questo è un impegno che abbiamo sempre avuto e che continueremo a rafforzare nella nostra cultura e in tutti i nostri giochi futuri (ndr, qui vengono descritti gli impegni del team).

Da David Bowie a Star Wars, questi 25 anni sono stati un viaggio eccezionale per ognuno di noi di Quantic Dream. Questo viaggio è quello di un’intera squadra, che crede nella sua visione, e che ha costruito una cultura e un know-how unici attraverso il suo coinvolgimento e impegno. Oggi, Quantic Dream sta voltando una nuova pagina della sua storia, che stiamo affrontando insieme con entusiasmo e umiltà, consapevoli di quanta strada abbiamo fatto, ma anche di quanta strada dobbiamo ancora percorrere per inseguire i nostri sogni e condividerli con milioni di persone in tutto il mondo.