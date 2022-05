Xbox Game Pass: ecco i giochi di inizio maggio

Microsoft ha svelato i titoli che si andranno ad aggiungere al servizio Xbox Game Pass durante questa prima parte di maggio: tra di loro ci saranno anche i già annunciati Trek To Yomi e Eiyuden Chronicle: Rising.

Questa la lista completa, con giorno in cui sarà disponibile:

Disponibili da oggi 3 maggio:

Loot River (Cloud, Console e PC) [email protected]

Disponibile dal day one con Game Pass: Esplora labirinti generati proceduralmente in un dungeon crawling action roguelike che combina combattimento in tempo reale con spostamento di blocchi di antiche rovine, mentre si combattono abomini bestiali, si cattura il bottino, si esplora, e poi level-up, strategia, potenti incantesimi, morte e svegliarsi di nuovo.

In arrivo:

Trek to Yomi (Cloud, Console e PC) [email protected] – 5 maggio

Disponibile dal day one con Game Pass: Trek to Yomi è un action-adventure cinematografico che segue l’avvincente storia di Hiroki durante la sua caduta contro le forze del male. Vivi il suo eroico ritorno per mantenere la sua promessa fallita di salvare le persone che doveva proteggere.

Citizen Sleeper (Cloud, Console e PC) [email protected] – 5 maggio

Disponibile dal day one con Game Pass: Vivi la vita di un operaio in fuga, finito su una stazione senza legge ai margini di una società interstellare. Ispirato alla flessibilità e alla libertà dei giochi di ruolo da tavolo, esplora la stazione, scegli i tuoi amici, fuggi dal tuo passato e cambia il tuo futuro.

Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition (Cloud, Console e PC) – 10 maggio

Su Jabberwock Island, tu e i tuoi compagni eravate pronti a divertirvi al sole fino al ritorno di Monokuma! Intrappolati in una situazione pericolosa, dovete sopravvivere attraverso le prove di classe. La tua unica speranza sta nel risolvere i misteri dell’isola. Inoltre, i membri Ultimate possono giocare con controlli touch nativi con il cloud gaming dal day one, senza bisogno di controller!

Eiyuden Chronicle: Rising (Cloud, Console e PC) – 10 maggio

Disponibile dal day one con Game Pass: Rafforza i tuoi legami con il lancio di Eiyuden Chronicle: Rising su Xbox Game Pass. Vivi i racconti prebellici di vari personaggi che alla fine diventeranno i tuoi compagni in Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, il gioco Kickstarter più finanziato del 2020 e in arrivo su Game Pass al day one nel 2023.

This War of Mine: Final Cut (Cloud, Console e PC) [email protected] – 10 maggio

In This War of Mine: Final Cut, rimasterizzato per Xbox Series X|S, interpreti un gruppo di civili che cercano di sopravvivere in una città assediata; lottando con la mancanza di beni di prima necessità e il pericolo costante di cecchini e nemici. È un’esperienza di guerra vista da una prospettiva completamente nuova.

NHL 22 (Console) EA Play – 12 maggio

Vivi un’esperienza di hockey rivoluzionaria con Game Pass Ultimate e EA Play! NHL 22 è in arrivo su The Play List, così tutti i membri possono scendere in pista. I membri ottengono anche i premi di NHL 22, compresi i set di attrezzi World of Chel e altro ancora.

Questi invece i giochi che abbandoneranno il servizio:

10 maggio

Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition (Cloud e Console)

15 maggio

Enter The Gungeon (Cloud, Console, and PC)

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster (Console and PC)

Remnant: From the Ashes (Cloud, Console, and PC)

Steep (Cloud and Console)

The Catch: Carp and Coarse (Cloud, Console, and PC)

The Wild at Heart (Cloud, Console, and PC)

Qui sotto potete vedere l’immagine dei giochi che si andranno ad aggiungere al catalogo Xbox Game Pass.