Arena of Valor: partnership con Demon Slayer

Come parte delle celebrazioni per il 5v5 Fest, Arena of Valor, il MOBA 5v5 sviluppato da TiMi Studio Group e pubblicato da Level Infinite, è pronto per una nuova partnership con Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, per un evento che includerà nuove skin esclusive, un’attività in-game, molteplici chicche e premi.

A partire dal prossimo 6 maggio, i giocatori potranno vestire i panni di Keera con la skin Nezuko, seguita poi dalla skin Tanjiro per Yan in un secondo momento. Le skin sono fedelmente ricreate da Tanjiro e Nezuko, con i loro poteri e abilità che potranno essere sfoggiati in AoV.

Per incentivare ulteriormente i fan, i giocatori potranno anche partecipare a uno speciale evento a tempo limitato per avere la possibilità di guadagnare fantastici premi. Dopo aver completato varie attività in-game, i giocatori otterranno dei dadi che, se lanciati, determineranno il numero di passi da compiere per avanzare. Una volta completato un giro completo, i fan sbloccheranno nuove ricompense a tema che includono la skin di Alice “The Butterfly Mansion Girl”.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è molto popolare anche tra i fan di AoV, ed esprime una forte passionalità, un grande coraggio e un indomabile spirito combattivo perfettamente in linea con l’essenza del MOBA. Attraverso quest’ultima collaborazione, AoV spera di offrire ai giocatori contenuti ancora più vari e ricchi, insieme a valori positivi che vale la pena sostenere.

Avendo lavorato con IP come One Punch Man, BLEACH e ora Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, il team di AoV continuerà a cercare nuove occasioni di collaborare con IP tanto popolari per portare sempre più sorprese ai giocatori.

Per maggiori dettagli sulla collaborazione con Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, potete visitare le pagine Facebook, Twitter eInstagram del gioco. Arena of Valor è disponibile gratuitamente su iOS App Store e Google Play Store. Qui sotto potete vedere il trailer della collaborazione.