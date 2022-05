F1 22: Charles Leclerc è l’uomo di copertina del gioco

La notizia è arrivata bella fresca, ed è ufficiale: Charles Leclerc ha firmato con EA Sports come primo ambasciatore della serie di videogiochi della Formula 1 realizzata da Codemasters e pubblicata da Electronic Arts. Il ferrarista sarà ambasciatore EA Sports e cover star di F1 22, il nuovo capitolo della serie motoristica che sarà disponibile dall’1 luglio. L’attuale leader del mondiale di F1 sarà affiancato nel suo ruolo da altri due astri nascenti del circus, Lando Norris della McLaren e George Russell della Mercedes. Abbiamo anche alcuni punti di vista rilasciati da Leclerc: Sui propri social, Leclerc ha svelato che:

“Crescendo, ho sempre giocato il gioco di Formula uno, sognando di diventare un vero pilota di Formula 1 un giorno. È grandioso essere ora parte della famiglia di EA Sports ed essere protagonista sulla copertina del gioco per l’edizione di quest’anno”.

Nel suo tweet, un breve filmato dedicato alla sua raffigurazione su F1 22 e alla Ferrari F1-75 di quest’anno, mentre sfrecciano sul nuovo tracciato del Miami International Autodrome. Inoltre, riguardo al titolo hanno anche detto:

“F1 22 sta celebrando i migliori giovani talenti della F1, e siamo entusiasti di costruire una relazione più profonda con Charles Leclerc. Acclamato come parte della nuova era della Formula 1, lavoreremo con Charles per tutta la stagione per portare i nostri giocatori più vicini all’azione”, ha detto Lee Mather, F1 Senior Creative Director di Codemasters. “Siamo anche orgogliosi di celebrare i nostri ex campioni del mondo con la F1 22 Champions Edition. Continuano a ispirare la prossima generazione di piloti, ed è un onore averli insieme sulla copertina della nostra versione solo digitale”

Vi ricordiamo che F1 22 arriverà questo luglio su PlayStation, Xbox e Microsoft Windows.

Growing up, I’ve always played the @Formula1game, dreaming of being a real Formula 1 driver one day.

It’s great to now be part of the @EASPORTS family and be featured on the cover of the game for this year’s edition 🏎 #F122game pic.twitter.com/5N7BivAnlU

— Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) May 3, 2022